'Lelylijn moet snel zijn, geen overlast geven en goed zijn voor noordelijke economie'

Noorden is aan zet

Deelnemers die vinden dat de Lelylijn niet te duur moet worden, motiveerden dit veelal als onrechtvaardig wanneer er in de besluitvorming sterk naar de kosten van de spoorverbinding zou worden gekeken. Zij vinden dat er in het verleden bij projecten in de Randstad zoals de Noord/Zuidlijn en de Hogesnelheidslijn Schiphol-Antwerpen ook veel geld is uitgegeven en het Noorden nu aan de beurt is. Zeker omdat de rest van het land sterk heeft geprofiteerd van de aardgasbaten, terwijl het Noorden vooral de lasten heeft gedragen.

Hier kunnen we ons voordeel mee doen

Commisaris van de Koning in Groningen René Paas is in zijn nopjes met de uitkomsten van het onderzoek. "Hier kunnen we verder mee." Los van het hoge aantal mensen die de spoorlijn wel ziet zitten is Paas vooral bij dat kennelijk "nu Nederland meer als één geheel gezien wordt dan aan het begin van deze kabinetsperiode. Haagse bestuurders hebben te vaak en te lang problemen willen oplossen in en met de Randstad." Paas z'n oproep is duidelijk: hier in het noorden kunnen we aan aantal problemen oplossen, in ruil voor.

De CdK van Groningen zei verder snel te verachten dat het kabinet de rest van het geld voor de Lelylijn binnenkort bekend maakt. Wischfull thinking. Staatssecretaris Vivianne Heijen: Er is voor de Lelylijn 3 miljard gereserveerd. Dat is inderdaad nog lang niet genoeg. Maar het is wel een ongelofelijk groot bedrag voor iets waar het echte onderzoek nog naar moet beginnen." Ja, de Lelylijn staat bij het kabinet echt wel voor de bril. Nee, er komt voorlopig nog geen geld bij hoor je tussen de regels.

In het derde deel van de raadpleging konden deelnemers aangeven wat zij als de belangrijkste voordelen en nadelen van de Lelylijn zien, welke kansen zij zien en welke zorgen zij hebben. De overlast van de Lelylijn staat daarbij met stip op één: 510 deelnemers gaven dit aan. Dat de kosten hoger uitvallen dan begroot, omwonenden geluidsoverlast krijgen, de spoorlijn zorgt voor landschapsvervuiling en er mogelijk mensen naar het Noorden komen die voor overlast zorgen, werden ook genoemd als pijnpunten.

Het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en de noordelijke provincies, was niet bedoeld om te meten hoeveel voor- en tegenstanders de Lelylijn heeft. Dat 80 procent van de deelnemers voor aanleg van de Lelylijn vindt staatssecretaris Vivianne Heijen alleen maar heel goed nieuws.

Er deden 920 Drenten aan de burgerraadpleging mee. Ook die denken volgens Mouter niet wezenlijk anders over de Lelylijn.