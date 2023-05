Slovenië mikt op Nederlandse stem bij Songfestival door link met Assen

De Sloveense band Joker Out mag vanavond als 24ste aantreden in de finale van het Eurovisie Songfestival in Liverpool. Kris Gustin is een van de gitaristen van de groep en hij hoopt op steun uit Assen en omstreken, de stad waar zijn moeder vandaan komt.

Het valt mee met de zenuwen bij de Slovenen in aanloop naar de ontknoping van het Songfestival. Voor de halve finale van donderdag gierden die echter wel door hun lijven. "Het doel was om in de finale te komen", zegt Gustin in vloeiend Nederlands, waarin af en toe een Engelse term opduikt. "Nu laten we gebeuren wat er gebeurt. We gaan genieten van het moment en we zien wel wat het met ons wordt in de finale."

Zwarte tulp

Gustin is half Nederlands, zijn moeder is geboren en getogen in Assen. "In haar tienerjaren ontmoette ze mijn vader op een vakantie in Kroatië. Toen hebben ze elkaar tien jaar niet gezien. Mijn vader, een singer-songwriter, schreef voor haar een lied met de naam 'Zwarte tulp', omdat mijn moeder zwart haar heeft en uit Nederland komt."

Miha Gustin, de vader van Kris, nodigde de Assense uit om in Slovenië te komen spelen in de videoclip. "Dat heeft ze gedaan en ze is gebleven. Dat is 24 jaar geleden, en ik ben 23 jaar, dus vanaf dat moment is alles snel gegaan."

Genen

Muziek zit in de genen van Kris Gustin. Eind vorig jaar werd bekend dat hij met Joker Out zijn vaders land mag vertegenwoordigen op het Songfestival. Dat doen ze met het nummer Carpe Diem. Met het nummer heeft de band een flinke tournee achter de rug. "Wij zijn al een half jaar op 'Eurovisie-journey'. Wij gingen naar alle pre-parties in Madrid, Tel Aviv, Amsterdam, Londen en Warschau", zegt Gustin.

"We hadden alles eigenlijk gedaan, behalve optreden op Eurovisie zelf. Ik ben blij dat dat er eindelijk van gekomen is, en blij dat alles zo perfect is gegaan. Nu gaan we echt genieten van de finale."

Dat het zo goed ging in de halve finale donderdag, ligt volgens de Nederlandse Sloveen misschien wel aan de zenuwen. "Wij zijn mensen die heel goed onder druk kunnen werken. Misschien was het daardoor wel dat we een 'perfect level' haalden en dat we zo goed opgetreden hebben." Het optreden heeft de lat hoog gelegd, de finale moet minstens zo goed zijn als de halve finale. "We moeten niet te relaxt worden."

