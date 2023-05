Stamceldonatie gaf de vader van Jos vijf extra jaren en dus wandelt hij voor Matchis

Gekookte eieren

In de wandelgroep zitten enkele ervaren lopers. Zo gaat iemand dit jaar voor zijn veertiende Vierdaagse. Luten zelf liep hem inmiddels vier keer. Even gezamenlijk trainen, is zeer welkom. "We hebben tot nu toe alleen maar individueel getraind. Dit is de eerste keer samen."

Het zorgt in ieder geval voor veel vertier. En Luten zorgt op zijn beurt voor wat extra kracht onderweg. "Ik heb eieren gekookt, dan vullen we de eiwitten nog even aan."

3.000 euro binnen

Inmiddels heeft de groep ruim 3.000 euro opgehaald. Dat is meer dan de Keerls hadden verwacht. "We zaten te rekenen: zo'n 100 euro de man, dat zou al mooi zijn. Dan kom je op 1.000 euro", aldus Luten. Donaties komen onder meer van bekenden, dorpsgenoten en ondernemers.