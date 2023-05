Scholen in Assen boos over maximum aantal kinderen tijdens speelkwartier

De gemeente Assen wil dat er in de toekomst nog maximaal 44 kinderen tegelijkertijd spelen op een speelveld in de buurt van twee basisscholen in de wijk Kloosterveen. De schoolbesturen van IKC Het Sterrenschip en CKC Het Krijt begrijpen helemaal niets van het voornemen van de gemeente.

De nieuwe regel is bedacht om geluidsoverlast voor omwonenden tegen te gaan. De gemeente kreeg volgens een woordvoerder meerdere klachten en verzoeken tot handhaving van buurtbewoners die last hebben van het geluid van de spelende kinderen.

Minder buitenspelen

Als de gemeente de norm van 44 kinderen doorzet, zal het volgens de scholen niet meer mogelijk zijn om meer dan één klas tegelijk op het veld te laten spelen. Dat zorgt volgens de directeuren van beide scholen voor problemen tijdens de pauzes.

In een brief aan de gemeenteraad blijkt dat de directeuren vrezen dat niet alle schoolkinderen in de toekomst meer twee keer per dag buiten kunnen spelen. De klassen bestaan gemiddeld uit 25 tot 30 leerlingen. Nu spelen er twee groepen op hetzelfde moment op het speelveld, maar dat zou met de nieuwe regel niet meer kunnen.

'Kinderen de dupe'

De scholen hebben behalve het speelveld ook drie schoolpleinen waar kinderen tijdens hun pauze kunnen spelen. Het verplaatsen van de kinderen naar die pleinen, is volgens directeur Tineke Dolfing van Het Krijt eigenlijk geen optie.

"We hebben twee pleinen speciaal voor de onderbouw, terwijl de oudere kinderen op het speelveld pauze houden. De bovenleerlingen zijn eigenlijk te oud voor die kleuterpleinen. Er is ook een dakplein waar de bovenbouw speelt, maar het zou daar veel te druk worden als een van de speelveldgroepen daar ook naartoe moet."

Als de regel toch wordt ingevoerd, denkt Dolfing ook aan het inkorten van de pauzes als mogelijke oplossing. "Maar hoe dan ook zullen de kinderen er de dupe van worden." Ze vraagt de gemeente daarom om het maximale aantal op het speelveld op te hogen naar 70 kinderen.

Gemeente maakte fout

Op dit moment gelden er geen geluidsregels voor het speelveld. Bij de aanleg van de wijk is de gemeente vergeten om de woonbestemming van de plek van het veld aan te passen. Buurtbewoners hebben die fout bij de gemeente gemeld.

Om omwonenden tegemoet te komen, heeft de gemeente vorig jaar al de hekken weggehaald die rondom het veld staan. Een aantal buurtbewoners klaagde over het geluid dat de hekken maakten wanneer er een voetbal tegenaan werd getrapt. Ook wil de gemeente geluidsschermen plaatsen en andere maatregelen nemen om de overlast tegen te gaan.

'Speelveld lag er al'

De schoolbesturen wijzen er in hun brief ook op dat de gemeente een fout heeft gemaakt en benadrukken dat het speelveld er al lag voordat er huizen omheen zijn gebouwd. "In onze ogen is het onredelijk dat de leerlingen de dupe worden van deze omissie", staat in de brief.