Zes of twaalf uur hardlopen op de VAM-berg: 'Voelt als de Alpen'

De VAM-berg in Wijster vormde vandaag het decor voor de eerste VAM12-ultratrail. Een loopwedstrijd waarbij je in zes of twaalf uur zo vaak mogelijk de 48 meter hoge berg moet worden beklommen. En dat over een grotendeels onverharde ondergrond.

En dat is een opdracht voor de geoefende loper, zegt organisator Winfried Bats. "Je loopt 3300 meter per ronde, met ongeveer 100 hoogtemeters. Dat ga je voelen." Bats bedenkt wel meer uitdagende lopen zoals deze, vertelt hij. "Zo hebben we eens een 24-uursloop gedaan. Maar ik wilde zoiets als dit al jaren organiseren. Daarvoor heb je een heuvelachtig gebied nodig en de VAM-berg leent zich daar uitstekend voor."

Baby-afstand

Voor veel deelnemers geldt vandaag als een training, weet Bats. "Zij oefenen voor nog langere ultratrails (langeafstandslopen, red.) in de zomer."

Dat er vooral over onverhard terrein wordt gelopen, betekent volgens Bats niet per se dat het ook zwaarder is. "Ik vind onverharde wegen juist veel fijner lopen. Op asfalt is de beweging een stuk monotoner en sloopt het je uiteindelijk meer, denk ik. Op heuvelachtig terrein houd ik het in ieder geval langer vol."