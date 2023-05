Khalid A. krijgt in hoger beroep 8 jaar cel voor misbruiken dansschoolleerlingen

Dansschoolhouder Khalid A. is in hoger beroep veroordeeld tot acht jaar cel voor het misbruiken van dertien leerlingen van zijn dansschool Groningen Dance Center. Onder de slachtoffers is een Hoogeveense. De acht jaar cel is een zwaardere straf dan de rechtbank in Groningen hem eerder oplegde.

Khalid A., die zelf niet aanwezig was, ontkende elke betrokkenheid. Hij zegt dat hij alleen met een zeventienjarige leerlinge seks gehad heeft, maar dat dat op vrijwillige basis was en dat ze verliefd waren. Het hof gaat daar niet in mee. 'Hij heeft de slachtoffers in een afhankelijke situatie gebracht en psychische druk uitgeoefend zodat ze zich niet konden verzetten', zegt de raadsheer.

Meer verkrachtingen, hogere straf

De rechtbank in Groningen legde A. eerder zeven jaar cel op. Het hof komt tot een hogere straf, omdat in meer gevallen sprake van verkrachting in plaats van ontucht, schrijft RTV Noord . A. krijgt ook een beroepsverbod voor dertien jaar na zijn vrijlating en hij mag vijf jaar geen contact met de slachtoffers opnemen.

A. zei tijdens de behandeling van de zaak dat hij een soort vaderfiguur voor de meisjes was, en dat hij die positie nooit misbruikt zou hebben. Hij was vaak alleen met de meisjes, en liet hen rek- en strekoefeningen doen, zodat ze beter zouden worden.

Slachtofferverklaringen geven ander beeld

In de slachtofferverklaringen komt een ander beeld van A. naar voren. De slachtoffers voelen zich misbruikt door iemand die ze vertrouwden. Bovendien had A. een machtspositie in de dansschool. De meisjes hebben nog steeds last van wat hen is overkomen. Sommigen hebben hun school niet afgemaakt en allemaal zijn ze in traumatherapie.

A. zit nu bijna 3 jaar vast

Het hof ziet de verklaringen van de dansleerlingen vooral als bewijs dat A. schuldig is. Hun verklaringen bij de politie komen op cruciale punten overeen. Ook rekent het hof hem zwaar aan dat hij pas stopte toen de meisjes naar de politie gingen. Het misbruik duurde vijf jaar. De kans op herhaling is volgens de rechtbank hoog, vanwege zijn ontkennende houding.