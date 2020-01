Drentse jaarwisseling: meer ongelukken, weinig grote incidenten

De jaarwisseling is in Drenthe relatief rustig verlopen. Dat valt op te maken uit de incidenten die de politie heeft gecommuniceerd. Wel was er een grote brand in Hoogeveen en overleed een vrouw nadat zij het water inreed.

Volgens de politie kenmerkte de jaarwisseling zich in heel het Noorden door de mist. Daardoor kregen de hulpdiensten meer meldingen van verkeersongelukken dan gewoonlijk.

Ernstig ongeluk Nieuw-Amsterdam

Eén van de ernstigste ongelukken vond plaats in Nieuw-Amsterdam, waar een 69-jarige vrouw om het leven kwam nadat zij met haar auto het water in was gereden. Even later raakte wederom in Nieuw-Amsterdam een 24-jarige man uit Emmen gewond, nadat hij met zijn auto tegen een boom reed. De politie onderzoekt of hij onder invloed reed.

Andere incidenten in Drenthe

In Hoogeveen was er rond 22.30 uur een grote brand in de Juliana van Stolbergschool aan de K. de Raadstraat. De politie houdt daarbij rekening met brandstichting. De directeur van de school reageerde eerder ontdaan over de brand.

De politie heeft in Gasselte proces-verbaal opgemaakt tegen een 83-jarige man die vuurwerk afstekende jongeren bedreigde met een antiek vuurwapen. Het wapen is door de politie in beslag genomen. Verder waren er rondom horecagelegenheden in Emmen, Assen en Hoogeveen wat kleine opstootjes. Daarbij zijn meerdere mensen aangehouden.

Over de grens

Een eindje over de provinciegrens, bij Akkrum, vond op de A32 door de zeer dichte mist een enorme kettingbotsing plaats. Daarbij kwam een 58-jarige vrouw uit Dokkum om het leven. Twee anderen raakten gewond en nog een zeventien mensen liepen licht letsel op. Het is niet bekend waar de gewonden vandaan komen. De weg bleef de hele nacht afgesloten.

In Hoogezand heeft een man met een bivakmuts een woning aan de Transportweg overvallen. Daarbij heeft de overvaller ook geschoten, waardoor een vrouw lichtgewond raakte.

Weinig vuurwerkslachtoffers

Opvallend genoeg doet de politie weinig mededelingen over vuurwerkslachtoffers. In Drenthe meldt de politie niet één persoon die gewond is geraakt door vuurwerk. Wel raakten een meisje van 8 jaar uit Dronryp en een 23-jarige vrouw uit Hoogeveen vuurwerkgerelateerd letsel op. Ook de Drentse ziekenhuizen melden vooralsnog weinig vuurwerkslachtoffers.