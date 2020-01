Weinig vuurwerkslachtoffers in Drentse ziekenhuizen

Het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen laat weten dat ze op de Spoedeisende Hulp (SEH) twee vuurwerkslachtoffers hebben behandeld. Desondanks was het wel een drukke nacht "maar geen echt gekke dingen", vertelt een medewerkster.

Ook in het Scheper Ziekenhuis in Emmen van Zorggroep Treant zijn twee mensen met vuurwerkletsel binnengekomen. Op de SEH was het daar best druk, maar niet drukker dan normaal. Van het Bethesda Ziekenhuis in Hoogeveen is nog niet bekend gemaakt of er vuurwerkslachtoffers binnen zijn gekomen.

Net als in Emmen en Assen zijn in het Isala Diaconessenhuis in Meppel twee vuurwerkslachtoffers op de SEH beland. "Die hadden letsel opgelopen bij het carbidschieten. Het gaat om iemand van boven en een iemand van onder de vijftien jaar", vertelt woordvoerder Astrid Nauta. Ook kon ze vertellen dat er geen mensen in het Meppeler ziekenhuis zijn beland met alcoholvergiftiging.

Brandwondencentrum Groningen

Dat er in de Drentse ziekenhuizen weinig vuurwerkslachtoffers binnen zijn gekomen, betekent niet dat die er niet zijn. Het brandwondencentrum van het Martini Ziekenhuis in Groningen behandelde 37 mensen met brandwonden afgelopen nacht. Dat is 10 meer dan vorig jaar. In het Brandwondencentrum Groningen komen brandwondenslachtoffers uit heel Noord- en Oost-Nederland.

Van de 37 slachtoffers raakten er 16 gewond door vuurwerk en 14 door carbid. De overige 7 werden behandeld voor brandwonden die zij hadden opgelopen bij bijvoorbeeld het bakken van oliebollen of een vreugdevuur. Van de vuurwerkslachtoffers waren er 10 jonger dan 15 jaar.