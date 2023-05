Vergunning bouw fabriek Fage onzeker, gemeente Hoogeveen teleurgesteld

De verslechtering van de Drentse natuur heeft mogelijk grote gevolgen voor Fage. Het is onzeker of de Griekse zuivelfabrikant een grote fabriek mag bouwen op bedrijventerrein Riegmeer in Hoogeveen.

Fage wil de locatie gebruiken voor de productie van Griekse yoghurt. Maar door de verslechterde staat van de Drentse natuur is de vergunningsaanvraag in de huidige vorm onzeker, laat wethouder Jan Zwiers van de gemeente Hoogeveen weten.

"Het is bijzonder complex en wanneer je niet de ins en outs kent is een mening of oordeel een slag in de lucht. Maar, teleurgesteld zijn we wel", aldus Zwiers.

Natuurdoelanalyses

Dat de Drentse natuurgebieden er slecht aan toe zijn, werd duidelijk uit de eerste acht natuurdoelanalyses van de provincie. De verslechtering zet bovendien door. Stikstof is de grootste boosdoener. De resultaten van de natuurdoelanalyses moeten vanaf nu betrokken worden bij het geven van vergunningen.

En daar wringt de schoen voor Fage. Want bij de bouw van de fabriek komt stikstof vrij door bijvoorbeeld het heien en aanvoer van materialen. Ook als de fabriek in gebruik is levert dat stikstofuitstoot op door bijvoorbeeld verwarming van het pand en ketels.

Extern salderen

Hoogeveen heeft voor de komst van de zuivelfabriek stikstofrechten gekocht van veehouderijen in Hollandscheveld en Darp. De gemeente betaalde daar bijna 100.000 euro voor en stelt dat die kosten in de grondprijs doorberekend worden aan de zuivelreus. Maar het extern salderen, oftewel het overnemen van stikstofruimte, mag niet meer.

"Of de gekochte ruimte weggegooid geld is, weten we nog niet", zegt wethouder Zwiers. "Voor nu zijn we als raad en college ernstig teleurgesteld. De komende tijd gaan we kijken wat het feitelijk zal betekenen."