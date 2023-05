Veertig kilometer aan vlaggetjes: dubbel eeuwfeest Nieuw-Buinen

De boom in

Het maken is één ding, ze ophangen weer een heel ander verhaal. Zo'n 65 mensen verzamelden zich vanochtend om te helpen met de kilometerslange klus. "Het is echt geweldig. Iedereen is enthousiast, en dat met dit weer erbij. Dat is echt een cadeautje", blijft Haverkate stralen.

Het dorp trommelde meerdere boeren op om te assisteren. Een aantal vrijwilligers klimt in een grote bak die omhoog getild wordt door een trekker om zo vlaggetjes op te hangen aan bomen.

"Het is een uitdaging hoor, om in zo'n bak te staan", lacht Mariska van der Veen. "En volgens mij waren er te weinig vrijwilligers die in zo'n bak wilden vanwege hoogtevrees. Nou, dan offer ik mij maar weer op", voegt ze eraan toe.

Feesttent

Naast de vlaggen staat Nieuw-Buinen op meer manieren stil bij het tweehonderdjarig bestaan. Onder andere met een grote feesttent en een vol programma voor jong en oud. "Ergens halverwege deze maand wordt huis aan huis een programmablad bezorgd", aldus Haverkate.

En als het feestgedruis na het eerste weekend van juni dan langzaam uitdooft, gooien ze vlaggetjes niet weg. "Mag ik even reclame maken?", vraagt Haverkate voorzichtig. "Ze zijn daarna per kilometer te koop voor tien euro. Dat is niet duur en je kunt ze daarna dus nog een keer gebruiken."