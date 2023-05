De Week van Drenthe: internationale drugshandel, armoede in Veenkoloniën en nieuw Drents Kamerlid

Een opgepakte internationale drugshandelaar, armoede in de Veenkoloniën en een nieuw Drents Tweede Kamerlid. Er gebeurde afgelopen week genoeg in Drenthe. In De Week van Drenthe krijg je weer een overzicht van het belangrijkste nieuws.

Drugs

De man die afgelopen maandag werd opgepakt in een groot internationaal drugsonderzoek is een 40-jarige Emmenaar. Ook is een 25-jarige man uit diezelfde plaats gearresteerd. Volgens de politie werd er vooral gehandeld in cocaïne en zijn de verdachten betrokken bij meerdere grote transporten, vooral vanuit Zuid-Amerika. De drugs werden daarna via Nederland over andere delen van Europa verspreid.

Armoede in Veenkoloniën

De plannen om langdurige armoede in de Veenkoloniën te bestrijden werken niet of nauwelijks. Dat zeiden onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen afgelopen dinsdag, na jarenlang onderzoek naar zogenoemde overerfbare armoede. Volgens die onderzoekers moet je je richten op families en hoe ze armoede generatie op generatie doorgeven. Zoiets moet met minder hulporganisaties en minder regels, stellen ze.

Nieuw Kamerlid uit Drenthe

Kort na het vertrek van CDA-Tweede Kamerlid Agnes Mulder uit Assen, heeft het parlement er weer een Drent bij. Woensdag werd Eline Vedder beëdigd als CDA-Kamerlid. Zij volgt Jaco Geurts op, die waarnemend burgemeester wordt van Maasdriel. Vedder zat tot deze week in Provinciale Staten. Het kersverse Kamerlid runt met haar man een melkveebedrijf en was eerder bestuurslid bij LTO Nederland.

Spanning bij eindexamenkandidaten

Afgelopen donderdag begonnen de eindexamens. Bij leerlingen, scholierenorganisatie LAKS en docenten leven wel zorgen. Er zijn dit jaar namelijk voor het eerst geen coronaversoepelingen meer. "Vanaf december ontvingen we signalen van leerlingen dat zij zich onvoorbereid voelen vanwege de coronapandemie, die veel lesuitval tot gevolg had", zegt bestuurslid Rafke Hagenaars van LAKS. Ook bij RSG Stad en Esch in Diever zijn zorgen, omdat leerlingen volgens een docent vooral sociaal een knauw hebben gekregen van de coronaperiode.

Zelfdodingen