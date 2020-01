Buurt noemt schoolbrand Hoogeveen 'diep triest'

"We wonen hier nu anderhalf jaar en zien dat er regelmatig sprake is van vernielingen in de buurt. Daar maken we ook melding van bij de politie," zegt hij. "Laat de politie maar boetes uitdelen, dan is het snel afgelopen," vult zijn vrouw aan.

Jongeren rondom de school

Een vrouw die pal tegenover de school in de Verzetsbuurt woont heeft daar twee kinderen op zitten. "Ik vind het heel erg. Jongeren waren de hele avond al bezig met vuurwerk daar. Er hingen een paar dagen geleden ook al wat jongeren rond in de leeftijd van 16 tot 20 jaar, die een vuurtje hebben gestookt bij de ingang van de school," zegt ze. Haar buurvrouw zegt een harde knal te hebben gehoord om half elf van glas dat knapte.

Trijnie Navarro woont al 45 jaar in de wijk en met veel plezier. Haar kinderen, die nu ook al in de veertig zijn, hebben ook op de Juliana van Stolbergschool gezeten. "Treurig, hoor. Ik heb niet gezien hoe het gebeurd is. Afwachten maar," zegt ze.

Onbegrip

Een andere man met hond woont iets verder bij de school vandaan. Hij komt de situatie ter plekke even bekijken. "Ik heb ook op deze school gezeten. Die staat ontzettend goed bekend. Misschien wel de beste school van Hoogeveen. Ik snap niet dat ze nou juist deze school moeten hebben," zegt hij.

De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting en roept buurtbewoners die iets hebben gezien of gehoord om zich te melden.

