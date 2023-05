Koninklijke onderscheiding voor Rianne Kooijman uit Peize

Rianne Kooijman uit Peize is vanochtend benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Kooijman is als vrijwilliger sinds 1989 betrokken bij de organisatie van de open atelierroute die elk jaar zo'n duizend bezoekers trekt. De route was eerst in de gemeente Peize en sinds 2002 in de gemeente Noordenveld.