2019 van je afspoelen en de oliebollen eraf trainen in Assen

Rond half twee komen de meeste 'duikers' aan bij de plas. Er staat een rij voor de inschrijfbalie. Het is koud. Deelnemers en omstanders proberen zich warm te houden door te dansen op de muziek.

Het oude jaar van je afspoelen

"Het is een geweldige opkomst", vertelt organisator Henri Ploeg. 193 mensen doen mee aan het evenement. "We willen gewoon gezelligheid brengen in Assen. Het oude jaar van je afspoelen en gezamenlijk een frisse en fruitige duik maken. We koppelen het ook meteen aan een goed doel. Dit jaar is dat Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) en we hopen op een goede bijdrage voor dit goede doel."

Duik voor KiKa

Het geld komt binnen via bedrijven die sponsoren en deelnemers. Deelname aan het evenement kost drie euro. Ook worden er lootjes verkocht en sommige mensen nemen een eigen bijdrage mee. "Uiteindelijk hopen we op zo'n 4.000 euro", zegt Ploeg. En inderdaad, aan het eind van de dag staat de teller op 4.190 euro dat naar Stichting KiKa gaat.

Al het geld dat wordt opgehaald, wordt gebruikt voor onder andere onderzoek naar kinderkanker. "Als je een kind hebt dat wordt getroffen door kanker, wil je daar natuurlijk alles aan doen om ervoor te zorgen dat hij of zij weer beter wordt", vertelt Laurens, die namens KiKa aanwezig is. "75 procent van die kinderen kan ook genezen worden, maar wij willen naar 95 procent gaan."

Fanatiek

Lang niet iedereen voelt iets voor een nieuwjaarsduik, in Assen vlakbij voetbalvereniging ACV staat een tiental mensen klaar voor de eerste bootcamptraining van 2020. "Het is een goed begin", lacht deelneemster Evelien Zaagman. "Even de oliebollen eraf trainen!"

Marlies van Dijk vindt dat er geen beter begin van het nieuwe jaar is dan te beginnen met een goede bootcamp. "Het is heerlijk. Het tijdstip is ook ideaal. Lekker 's ochtends kunnen uitrusten en dan lekker fanatiek bezig."

"Het valt me mee hoe moeilijk het is. Ik heb er wel een beetje rekening mee gehouden", vertelt Zaagman. "Je weet dat je vrij bent en de rest van de dag hoef je niets meer te doen, dus het is prima zo."

Motivatie

Ooit heeft Zaagman het voornemen gehad om meer te gaan sporten en nu houdt ze zich er aan. Hoe ze dat volhoudt? "Trainen met een leuke groep mensen, dat motiveert om met elkaar te gaan trainen. Daarnaast is het ook gewoon een hele leuke groep. Er zijn veel vaste leden en ook de nieuwe leden worden goed opgenomen binnen de groep."

Ook Marlies is regelmatig te vinden bij de trainingen. "Ik heb ook wel eens momenten dat wij 's avonds trainen en dat je dan net hebt gegeten en denk je ik moet de afwas nog doen en dan heb ik helemaal geen zin, maar dan ga ik toch. Dan ben ik zo blij dat ik gegaan ben. Ik heb nooit spijt. Je moet het gewoon doen."

Bootcamp Club Assen aan het trainen (foto: rtv drenthe)

Brrr...

Terug naar de nieuwjaarsduik in Assen. Theo Steneker is één van de deelnemers die het water in zal duiken. "2019 is een heel bewogen jaar voor mij geweest. Voor mij is dit een mooie nieuwe start van het jaar, van het decennium." Het is de eerste keer dat Theo meedoet aan een nieuwjaarsduik. Zijn tactiek? "Ik heb besloten dat ik het warm ga hebben. Ik hoop dat het goedkomt!"

Tiny Hoenjet heeft een groep familie en vrienden opgetrommeld om mee te doen. "Ik dacht: doe eens gek, doe eens iets nieuws." Warm blijven, dat lijkt haar niet mogelijk. "Er staat nog net geen laagje ijs op, dus ik denk dat het erg koud is. Ik denk dat we er heel hard in rennen en dan snel eruit gaan en een handdoekje omslaan. Ik zie het wel."

Bijna klaar voor het moment... (foto: rtv drenthe)

Kopje onder

Dan is het aftelmoment daar... "Drie... Twee... Eén... Go!", klinkt uit de speakers. Iedereen rent zo snel mogelijk naar het water, hier en daar struikelt iemand over zijn eigen of juist iemand anders zijn voeten. Maar iedereen haalt het water.

Een enkeling rent erin en gaat tot de knieën het water in. Het merendeel gaat kopje onder. Duikers staan paraat en houden iedereen in de gaten. Iedereen komt weer boven en zoekt snel een handdoek op om warm te blijven. Al voelt het na zo'n duik niet meer zo koud aan, vertelt Tiny Hoenjet. "Het was echt goed te doen, alleen mijn voeten zijn echt ijskoud nu, maar het was echt lekker! Een frisse start!"