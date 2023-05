Bestuurder WZA na biecht verpleger: 'Gehoopt hier nooit in terecht te komen'

Een verpleger die mogelijk betrokken is bij de dood van twintig patiënten in het ziekenhuis. Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) kreeg begin maart via een brief van GGZ Drenthe het eerste signaal dat er mogelijk iets mis was in het ziekenhuis. Hans Mulder van de raad van bestuur blikt terug.

"Ongeloof, kan niet waar zijn. Dat is het eerste wat je denkt", zegt Mulder in het Radio Drenthe-programma Cassata. "In de brief stond dat een verpleegkundige in gesprekken tijdens een behandeling had verteld dat hij betrokken was geweest bij de dood van twintig patiënten, omdat hij ze uit hun lijden wilde verlossen."

Er gaat een trein lopen

"Toen ik de brief las dacht ik in eerste instantie: wat is dit? Je gaat er mee naar bed en je staat er mee op. Dan ga je nadenken: wat ga ik hier mee doen? Daar kom je zelf niet uit en toen werd al heel snel duidelijk dat we aangifte moesten doen. En dan gaat er ineens een trein lopen die voor mij als bestuurder ook volstrekt nieuw is. Je komt in een wereld terecht waarvan je hoopt dat je er nooit in terecht zou komen."

De brief van GGZ stamt van begin maart. Anderhalve maand later komt het nieuws naar buiten. "Dan loop je als bestuurder anderhalve maand met die wetenschap rond. Dat doet iets met je", zegt Mulder. "We zijn met het Openbaar Ministerie (OM) in gesprek geweest en om de waarheidsvinding goed te kunnen laten lopen moet er onafhankelijk onderzoek worden uitgevoerd. Dat maakt dat het een tijd alleen in een heel klein kringetje bekend is geweest. Bij ons in het ziekenhuis was dat op een hand te tellen."

Grote impact

Als ziekenhuisbestuurder besefte Mulder dat het nieuws grote impact zou hebben. "Wat gaat dit betekenen voor de medewerkers die in coronatijd in het oog van de storm hebben gestaan en hier nog een keer doorheen moeten. En wat gaat dit doen met betrokkenen en nabestaanden bij dit onderzoek? Dan heb je een naaste verloren en dan krijg je dit er ook nog over heen, kom je weer in een onzekere periode met vragen waar nog geen antwoord op is. Dat is verschrikkelijk."

Verwijt nabestaanden

Een aantal nabestaanden verweet het ziekenhuis dat het geen aandacht schonk aan hun pijn en leed. "Als dat idee is ontstaan, vind ik dat spijtig en het is ook oprecht mijn bedoeling niet geweest", zegt Mulder daarover. "We hebben in de week na de bekendmaking ook met nabestaanden gesproken. Eerst familierechercheurs en daarna wij als ziekenhuis. Op een later moment hebben we nog een keer gesprekken gevoerd en die verlopen goed. Ze hebben dezelfde vragen die wij ook hebben, wij kunnen die duidelijkheid nog niet bieden. Daar hebben we eerst het rapport van het OM voor nodig. Dan kunnen we door."