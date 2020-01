Wat zochten we uit in 2019?

Voor Zoek het uit! duiken we regelmatig in oude teksten en kaarten (foto: RTV Drenthe)

In 2019 wisten jullie Zoek het uit! weer goed te vinden. Er werden vragen ingestuurd over allerlei onderwerpen, en ook tips om te helpen de vragen te beantwoorden. We blikken nu, aan het begin van een vers jaar, terug op Zoek het uit! in 2019.

Eerst maar eens wat cijfers. Er werden vorig jaar om precies te zijn 235 vragen ingestuurd. Daarvan zijn er zeventig beantwoord. Elke maand was er een stemronde en kon je laten weten welke vraag je graag beantwoord wilde zien. In totaal is er via de website 4.884 keer gestemd, en daarbij nog duizenden keren via Facebook.

Vragen, antwoorden én een oplossing

De meeste vragen die werden ingestuurd, gingen over de herkomst van plaatsnamen, straatnamen en gebieden. Ook logisch, want in onze zomerserie van 2018 en 2019 hebben we daar veel aandacht voor gehad. Met behulp van de historische verenigingen en de plaatselijke bevolking kon op bijna al die vragen wel een sluitend antwoord gevonden worden.

Er waren ook een paar vragen die eruit sprongen dit jaar, bijvoorbeeld omdat door de vraag te stellen, een oplossing zich aandiende. Dit was het geval bij een vraag over waarom bromfietsers niet op een bepaalde plek in Assen mochten rijden. Ineens bleek dat de gemeente de verkeerde verkeersborden had opgehangen en binnen een dag was de situatie opgelost.

Vragen met een onverwacht antwoord

Ook opvallend was het antwoord op de vraag waarom er tegenwoordig bijna geen dichte mist meer is. De vragensteller verwachtte dat het te maken had met het milieu en de opwarming van de aarde, maar het antwoord bleek het tegenovergestelde. Doordat er minder vervuiling is dan vroeger, is er minder mist. De waterdruppels hechten zich namelijk aan de vervuilingsdeeltjes, wat meer mist veroorzaakt.

En dat het komt door de opwarming van de aarde? Volgens weerman John Havinga klopt ook dat zeker niet: "Doordat er minder mist is, warmt de aarde juist sneller op. Mistdruppeltjes houden zonnestraling tegen, zodat het overdag koeler blijft. De afname van nevel en mist heeft daarmee een bijdrage geleverd aan de snelle opwarming in Europa sinds de jaren 1980."

Meest bijzondere vraag

De vraag die bij de redactie de meeste nieuwe vragen opriep, ging over een mysterie in de bossen bij Vries. Daar werden een soort offerplaatsen aangetroffen, stenen cirkels en spiralen en een stoel in een boom. Na wat onderzoek bleek er een groepje enthousiastelingen te zijn die ditzelfde mysterie al had onderzocht en hierover een website had bijgehouden.

Via hen kwamen we terecht bij de eigenaar van het stukje grond, en hij gaf het verlossende antwoord: "Ik vond het wel leuk om er iets bijzonders mee te doen, dat mensen zich afvragen wat het is en hoe het daar komt. En wie weet wat ze over een paar honderd jaar terugvinden en denken dat het is. Daar heb ik plezier om!"

Met Zoek het uit! een nieuw jaar in

Ook dit jaar gaan we weer met man en macht op zoek naar het antwoord op je vraag. Maar daar hebben we wel je hulp bij nodig! Dus stel je vraag, of geef een tip die kan helpen bij het beantwoorden van andere vragen.