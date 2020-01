Genoeg geld voor renovatie verrot onderduikershol Valthe

In september vorig jaar haalden mensen van Plaatselijk Belang Valthe een deel van de houten constructie al weg, omdat het niet meer veilig was om het hol in te gaan vanwege de houtrot. Voor het herstel was zo'n 60.000 euro nodig, zei voorzitter Rinus van Venrooij destijds. Dat geld is nu binnen dankzij subsidies van onder meer de gemeente Borger-Odoorn, Vitaal Platteland, Rabobank en het Prins Bernard Cultuurfonds.

Het doel van de belangenorganisatie om het hol voor de viering van 75 jaar bevrijding in mei dit jaar te herstellen, wordt nu - na twee jaar plannen maken - gehaald. Volgende maand beginnen de werkzaamheden en op 11 april is de heropening van het onderduikershol.

In totaal zaten in de Tweede Wereldoorlog zestien mensen ondergedoken in de schuilplaats in het Valtherbos. Zij overleefden de oorlog allemaal.