Kogel door de kerk: sportschutter Van Kempen krijgt ontheffing

Doe je aan airsoft, een soort van oorlogje met 'speelgoedwapens', dan mag je nu zonder lid te zijn van de Nederlandse Airsoft Belangenvereniging (NABV) een airsoftwapen bezitten en gebruiken. Na meer dan vier jaar strijd en procederen heeft Dirk van Kempen dit bereikt.

Regelmatig gaan op verschillende airsoftterreinen in Nederland, waaronder op het terrein van het voormalige Verkeerspark Assen, tientallen mannen en vrouwen met elkaar de strijd aan. Gewapend met een airsoftwapen dat kleine plastic bolletjes schiet, spelen zij een soort van oorlogje voor volwassen. Doel? Een missie volbrengen in 'vijandelijk' gebied.

Geen lid NABV

Van Kempen is een van die Nederlanders die aan deze hobby doet. Maar hij wil geen lid worden van de NABV. En dat is een voorwaarde voor het mogen houden en gebruiken van een airsoftwapen. "Ik wil niet gedwongen lid zijn van een club", zegt Van Kempen, die tot voor kort in Elim woonde, in het Radio Drenthe-programma Cassata. De NABV is enige airsoftvereniging die door de minister wordt erkend. "Er zijn pogingen geweest om meer verenigingen op te richten, maar die werden niet toegestaan."

Om toch airsoft te mogen spelen, mag hij maximaal zes keer per jaar als introducee worden uitgenodigd. "Het gekke is dat als je een vuurwapen wilt hebben, je niet verplicht bent om lid te zijn van een schietvereniging. Waarom is dat voor een stuk speelgoed wel verplicht?"

Ontheffing

Want dat is het, volgens Van Kempen. Wanneer een airsoftwapen een CE-keurmerk heeft, dan wordt het gezien als speelgoed en is het toegestaan. Maar heb je een zwaarder airsoftwapen, dan moet je lid zijn de NABV. En daarom stapte hij naar de rechter en later naar de Raad van State. En die laatste heeft hem gelijk gegeven. "Het is in strijd met het recht op verenigen. Daarom moet de minister van Justitie mij een ontheffing geven."