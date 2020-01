Terugblik op het weer: 'Warmste zomer ooit'

"Het was de warmste zomer ooit", geeft RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag aan. Hij geeft aan dat we normaal in een jaar vier tropische dagen hebben, in 2019 waren dat er vijftien. In Hoogeveen werd een recordhoge temperatuur van 39 graden bereikt.

Droogte

Het was zo warm en droog, dat we in de zomer een neerslagtekort van 200 millimeter hadden. Dat klinkt misschien niet als veel, maar in 2018 was er over het hele jaar een tekort van 300 millimeter. "De komende maanden mag er nog wel 300 millimeter vallen, dan zitten we pas op normaal", zegt Van der Zwaag.

'Woestijn'

De droogte bleef ook bij boswachter Evert Thomas niet onopgemerkt. In augustus is het Elpermeer helemaal drooggevallen. Het meer waar 's winters op wordt geschaatst, leek wel een woestijngebied.

Niet alleen is het een raar gezicht, het is ook slecht voor de natuur. "Je krijgt een voedselverrijking en bepaalde processen kun je niet zomaar terugdraaien, dat is dus blijvend schadelijk", zegt Thomas. "Het hele gebied is begroeid met planten en als het droogt blijft, blijven de planten ook groeien. "Ik heb hier nog nooit zoveel planten zien staan."

Laatste apostelboom

Een hevige storm in de nacht van 4 op 5 juni, zorgde ervoor dat de laatste apostelboom op een begraafplaats in Wilhelminaoord sneuvelde. De boom was bijna 200 jaar oud.

Van de majesteuze boom is niet veel meer over (foto: RTV Drenthe / Andries Ophof)

Roden

In Roden was de chaos ook compleet na de storm. Veel monumentale bomen legden het loodje. Twee van deze bomen stonden in de voortuin van Irmgard Luders en Maggie Orellana. Dat de bomen omvielen, was eerst compleet aan Irmgard voorbij gegaan. "Ik zat op de bank en heb niks gehoord.", geeft ze toe. "Even later hoorde ik de brandweer en gezaag en toen zag ik het."

Maggie bij de omgevallen boom, haar auto bleef ongedeerd. (foto: Irmgard Luders)

Fontein

Irmgard's auto was na de storm total-loss. Maar dat was niet het enige. Toen de bomen werden geruimd, is een waterleiding geraakt. Een grote fontein was het gevolg. Toch, kijken de beide vrouwen met een lach terug op de chaos. "Het was een sensatie", glimlacht Maggie Orellana. "Als ik hier een ijskraam had gehad, had ik goed kunnen verkopen, want het was heel gezellig."

Het water schoot meters de lucht in (foto: Maggie Orellana)

Winter

Het weer in de winter is vaak onvoorspelbaar, maar toch doet weerman Roland van der Zwaag een voorspelling over het vervolg van deze winter in 2020 en die is weinig hoopvol. "We hebben heus wel eens een periode met kouder weer, maar over het algemeen wordt het een natte winter."