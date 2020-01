Vijftig clubs maken zich op voor de kwartfinale van Protos Weering

Het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi is toe aan de kwartfinale. Vanavond strijden 50 teams voor 25 plekken in de halve finale die zaterdag wordt gespeeld. Om 18.00 uur rolt in tien sporthallen de bal. Via rtvdrenthe.nl blijft u van minuut tot minuut op de hoogte.

Van de vijftig overgebleven clubs komen er 40 uit Drenthe, 9 uit Overijssel en één uit Groningen. Dat betekent dat we al 33 Drentse, 14 Overijsselse en 3 Groninger clubs zijn kwijtgeraakt in de voorronde.

De nummers 1 en 2 van alle poules plaatsen zich vanavond voor de halve finale, net als de vijf beste nummers 3.

Bekijk hier: De uitzending van Onze Club afgelopen zaterdag, van de eerste ronde van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi (beelden vanuit vier sporthallen: Hoogeveen, Meppel, Zwartemeer en Emmen)

Via rtvdrenthe.nl houden we u vanaf 18.00 uur weer van alle ontwikkelingen op de hoogte. Hieronder de indeling van de tien kwartfinalepoules...

Poule A: Angelslo, Emmen

1. Hoogeveen zondag

2. Raptim

3. vv Emmen

4. sc Erica

5. VAKO

Hoogeveen zondag was in de eerste ronde de best presterende club. De zondaghoofdklasser won alle duels en had van alle 100 clubs het beste doelsaldo (27 voor en 2 tegen). Die andere hoofdklasser in deze poule, vv Emmen, verloor één keer in de eerste ronde (van buurman Drenthina) maar zorgde wel voor twee gigantische uitslagen, namelijk 9-0 tegen SVBO zaterdag en 13-0 tegen SVBC. Raptim werd zonder puntenverlies winnaar in de Drostenhal in Coevorden door zeges op CSVC, SVV'04, Sleen en Zandpol. VAKO werd derde in De Klabbe in Emmer Compascuum. Good-old Patrick Steenbergen had een belangrijk aandeel in de overleving van de formatie uit Vries.

speelschema

Emmen - Sc Erica

VAKO - Hoogeveen (zon)

Sc Erica - Raptim

Emmen - VAKO

Raptim - Hoogeveen (zon)

Sc Erica - VAKO

Raptim - Emmen

Hoogeveen (zon) - Sc Erica

VAKO - Raptim

Hoogeveen (zon) - Emmen

Poule B: Citadel, Dedemsvaart

1. SC Elim

2. Zuidwolde

3. Hardenberg'85

4. EMMS

5. Fit Boys

De winnaar van twee jaar geleden, SC Elim, kent een moeizaam seizoen op het veld maar gooide in Dedemsvaart alles schroom van zich af. Tien punten waren voldoende voor de eerste plek in de poule. Ook Zuidwolde werd poulewinnaar. Hardenberg'85 werd tweede, net als EMMS. Fit Boys was één van de tien beste nummers 3 die zich plaatste voor de kwartfinale. Beilen en GOMOS eindigden boven de Boys uit Beilen.

speelschema

Hardenberg '85 - EMMS

Fit Boys - Elim

EMMS - Zuidwolde

Hardenberg '85 - Fit Boys

Zuidwolde - Elim

EMMS - Fit Boys

Zuidwolde - Hardenberg '85

Elim - EMMS

Fit Boys - Zuidwolde

Elim - Hardenberg '85

Poule C: Het Activum, Hoogeveen

1. Achilles 1894

2. HODO

3. MSC

4. Noordscheschut

5. Mariënberg

De winnaar van editie nummer 41, Noordscheschut, kruist in de kwartfinale van poule C de degens met de winnaar van de laatste editie: MSC. De zondaghoofdklasser eindigde als tweede in Meppel, na drie zeges en een nederlaag tegen buurman Alcides die poulewinnaar werd. Noordscheschut won al haar duels. Achilles 1894 eindigde als derde in de poule met VKW en Rolder Boys in Westerbork. HODO, recordwinnaar van PWZ (samen met HZVV), werd poulewinnaar in Hollandscheveld en Mariënberg eindigde, ongeslagen, als tweede in de poule achter DOS'37 in Vroomshoop. Een zware poule derhalve.

speelschema

MSC - Marienberg

Achilles 1894 (zat) - Noordscheschut

Marienberg - HODO

MSC - Achilles 1894 (zat)

HODO - Noordscheschut

Marienberg - Achilles 1894 (zat)

HODO - MSC

Noordscheschut - Marienberg

Achilles 1894 (zat) - HODO

Noordscheschut - MSC

Poule D: 't Grootveld, Dalen

1. Dalen

2. GOMOS

3. Gramsbergen

4. SVV'04

5. VKW

Dalen werd souverein poulewinnaar in eigen hal en mag daar donderdag opnieuw spelen, net als GOMOS. De ploeg van Martin Drent moest in de voorronde de laatste wedstrijd winnen om zich te plaatsen voor de kwartfinale. Op voorhand leek dat een zware dobber tegen Beilen, dat de eerste drie duels had gewonnen. Maar GOMOS won simpel en werd daardoor tweede in de poule. Gramsbergen werd poulewinnaar voor eigen publiek. De tweedeklasser won drie duels en verloor er één, van Bruchterveld. SVV'04 eindigde als derde in de poule en als negende beste nummer 3, terwijl VKW achter Rolder Boys tweede werd in Westerbork.

speelschema

VKW - GOMOS

SVV '04 - Dalen

GOMOS - Gramsbergen

VKW - SVV '04

Gramsbergen - Dalen

GOMOS - SVV '04

Gramsbergen - VKW

Dalen - GOMOS

SVV '04 - Gramsbergen

Dalen - VKW

Poule E: De Eendracht, Zwartemeer

1. De Weide

2. ASVB

3. Germanicus

4. Titan

5. Bargeres

De Weide en ASVB werden poulewinnaar in de voorronde. ASVB deed dat ongeslagen, De Weide verloor één keer. Germanicus begon de voorronde moeizaam, raakte al snel de keeper kwijt met rood, maar herstelde zich prima. De ploeg van André Mulder eindigde als tweede in de poule, achter Dalen. Titan werd tweede achter Nieuw Buinen en Bargeres was één van de beste nummers 3 die zich plaatste voor de kwartfinale.

speelschema

Germanicus - Titan

Bargeres - de Weide

Titan - ASVB

Germanicus - Bargeres

ASVB - de Weide

Titan - Bargeres

ASVB - Germanicus

de Weide - Titan

Bargeres - ASVB

de Weide - Germanicus

Poule F: de Beek, Hardenberg

1. Bergentheim

2. Lutten

3. Bruchterveld

4. Protos

5. Sweel

Bergentheim en Lutten werden poulewinnaar en zijn de favorieten in poule F, die strijden in Hardenberg. Ze ontmoeten daar donderdag Bruchterveld en Protos die beide als tweede eindigden. Sweel haalde met de hakken over de sloot de kwartfinale. De ploeg van trainer Jarno Rotgers was de tiende beste nummer 3. OZC viel met hetzelfde doelsaldo, maar met minder gescoorde doelpunten, net buiten de top 50.

speelschema

Bruchterveld - Protos

Sweel (zon) - Bergentheim

Protos - Lutten

Bruchterveld - Sweel (zon)

Lutten - Bergentheim

Protos - Sweel (zon)

Lutten - Bruchterveld

Bergentheim - Protos

Sweel (zon) - Lutten

Bergentheim - Bruchterveld

Poule G: Esdal, Emmen

1. Drenthina

2. DVC'59

3. SC Angelslo

4. CEC

5. SVBO zondag

Drenthina versloeg hoofdklasser Emmen in de voorronde zaterdag en werd mede daardoor poulewinnaar en meldt zich dus opnieuw in de Esdal. Tegenstanders zijn DVC'59, die ook poulewinnaar werd, SC Angeslo (knap 2e in Angelslo, met opponenten als vv Hoogeveen en DZOH), CEC en SVBO zondag. SVBO werd derde in de poule met De Weide en FC Klazienaveen. Die drie clubs eindigde allemaal met negen punten, maar SVBO had het minst goede doelsaldo.

speelschema

Sc Angelslo - CEC

SVBO (zon) - Drenthina

CEC - DVC '59

Sc Angelslo - SVBO (zon)

DVC '59 - Drenthina

CEC - SVBO (zon)

DVC '59 - Sc Angelslo

Drenthina - CEC

SVBO (zon) - DVC '59

Drenthina - Sc Angelslo

Poule H, Mondenhal, Nieuw Weerdinge

1. Valthermond

2. Nieuw Buinen

3. FC Klazienaveen

4. sv Borger

5. DZOH

Poulewinnaars Valthermond en Nieuw Buinen, die laatste zelfs zonder puntenverlies, hebben zwaar geloot in de kwartfinale. Klazienaveen won drie van de vier duels, eindigde als tweede in de poule met SVBO en De Weide. Borger werd tweede achter ASVB, met negen punten en DZOH maakte het zichzelf heel spannend in sporthal Angelslo. Uiteindelijk bleek het puntenaantal van zes een doelsaldo van +3 voldoende. Overigens is Borger de enige overgebleven vijfdeklasser in het toernooi.

speelschema

FC Klazienaveen - Borger

DZOH - Nieuw Buinen

Borger - Valthermond

FC Klazienaveen - DZOH

Valthermond - Nieuw Buinen

Borger - DZOH

Valthermond - FC Klazienaveen

Nieuw Buinen - Borger

DZOH - Valthermond

Nieuw Buinen - FC Klazienaveen

Poule I, Carrousel, Ommen

1. DOS'37

2. Alcides

3. Dedemsvaart

4. ZZVV

5. Hoogeveen zaterdag

Alcides versloeg de winnaar van de vorige editie, MSC, en werd mede daardoor poulewinnaar in eigen stad. ZZVV ging in het kielzog van buurman Zuidwolde door naar deze kwartfinale als nummer 2. Hoogeveen zaterdag is één van de tien beste nummers 3, terwijl DOS'37 poulewinnaar werd. Dedemsvaart eindigde als tweede in de poule achter SC Elim.

speelschema

Dedemsvaart - ZZVV

Hoogeveen (zat) - DOS '37

ZZVV - Alcides

Dedemsvaart - Hoogeveen (zat)

Alcides - DOS '37

ZZVV - Hoogeveen (zat)

Alcides - Dedemsvaart

DOS '37 - ZZVV

Hoogeveen (zat) - Alcides

DOS '37 - Dedemsvaart

Poule J: Borkerkoel, Westerbork

1. Rolder Boys

2. Beilen

3. Pesse

4. CSVC

5. HOC

Rolder Boys is de enige club die tot nu toe een clean sheet heeft. In Westerbork won de zondagtweedeklasser al haar duels zonder doelpunt te incasseren. Knap met tegenstanders als VKW en Achilles 1894. Beilen werd voor eigen publiek, ondanks de nederlaag tegen GOMOS, poulewinnaar. Pesse was na drie duels al zeker van de kwartfinale en mocht in haar laatste pouleduel tegen Noordscheschut uitmaken wie er 1e werd. Noordscheschut won dat duel met 2-1. CSVC werd keurig tweede in de poule achter Raptim, maar boven SVV'04, Sleen en Zandpol. HOC is één van de tien geplaatste nummers 3 in deze kwartfiale beland.

speelschema

Pesse (zon) - CSVC

HOC - Rolder Boys

CSVC - Beilen

Pesse (zon) - HOC

Beilen - Rolder Boys

CSVC - HOC

Beilen - Pesse (zon)

Rolder Boys - CSVC

HOC - Beilen

Rolder Boys - Pesse (zon)