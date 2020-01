Altijd Zorg moet van inspectie zorg 't Ruige Veld overdragen (update)

De inspectie is twee keer op bezoek geweest bij Altijd Zorg en ziet tekortkomingen op het gebied van het sturen op kwaliteit en veiligheid in algemene zin, personeelsbeleid, cliëntendossiers en medicatieveiligheid. Bovendien kan de zorgaanbieder niet aantonen dat het aanwezige personeel bezit over kwalificaties die passen bij de cliënten. Ook heeft de inspectie nog veel vragen, omdat Altijd Zorg onduidelijkheden niet kon wegnemen. Dit leidt ertoe dat de inspectie zich zorgen maakt om de zorg op 't Ruige Veld.

De inspectie stuurde Altijd Zorg op 20 december een brief dat het binnen twee weken de zorg moet overdragen. De deadline verloopt deze week. Een woordvoerder van Altijd Zorg meldt dat de zorgaanbieder in gesprek is met een 'zeer serieuze' kandidaat. Maandag is er een gesprek met de inspectie over deze zorgaanbieder. Welke dat is, wil Altijd Zorg niet zeggen. Tot een andere zorgaanbieder aan het roer is, mag Altijd Zorg geen nieuwe cliënten aannemen.

Altijd Zorg schrijft in een reactie dat zij de zogenoemde aanwijzing van de inspectie serieus neemt en deze nauwlettend opvolgt.

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra van de gemeente Aa en Hunze is blij dat de inspectie optreedt. "De situatie zoals die nu is, kan gewoon niet", zegt hij. "Ze voldoen eigenlijk nergens aan. Dat was een maand geleden zo, en dat is nu nog steeds zo."

Volgens Hiemstra speelt de gemeente geen rol bij de keuze voor een andere zorgaanbieder. "Altijd Zorg is aan zet. We hebben hen aangeboden dat wij mee willen denken om cliënten over te brengen. Daar kunnen ze gebruik van maken."

