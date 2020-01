Fors minder incidenten rond oud en nieuw in Drenthe

De brandweer moest tijdens afgelopen jaarwisseling onder meer in actie komen bij een grote brand in Hoogeveen (foto: Persbureau Meter)

Het aantal incidenten rond oud en nieuw waarbij de brandweer in actie moest komen, is dit jaar fors afgenomen. Afgelopen jaarwisseling moest de hulpdienst 67 keer uitrukken, 65 keer minder dan een jaar eerder.

Op veel plekken in de provincie vonden kleine buitenbranden plaats en daarnaast stond een aantal gebouwen in brand. De grootste was de brand bij de Juliana van Stolbergschool in Hoogeveen.

Uit cijfers van de brandweer blijkt dat alleen in de veilheidsregio's IJsselland, Limburg-Noord en Limburg-Zuid de brandweer minder vaak moest uitrukken. Afgelopen jaarwisseling was voor de brandweer in Drenthe de meest rustige in de afgelopen zes jaar.

Landelijk steeg het aantal incidenten juist met 118 naar 4430 incidenten. In de regio Haaglanden moesten de korpsen het vaakst uitrukken, gevolgd door Rotterdam-Rijnmond en Utrecht. Het grootste incident was in Arnhem: daar kwamen een vader en een kind om het leven bij een brand in een flat.