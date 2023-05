Eenmalige signeersessie Anjet Daanje: 'Ik ga dit niet iedere dag doen'

Kort, maar krachtig

Volgens RTV Noord stond er in de Groningse boekhandel een lange rij mensen, allemaal met één of meerdere boeken onder de arm. Een lange boodschap schrijft Daanje niet in de boeken. Gewoon de naam van de fan en haar eigen naam. Meer niet.

Dat is geen probleem voor boekenwurm Cor Boven uit Castricum, die thuis vijfduizend boeken in de kast heeft staan. "Ik vind het leuk om de auteur even te ontmoeten, al is het maar een minuut", zegt hij. Van Daanje heeft hij overigens nog niets gelezen. "Maar als ik de recensies lees, dan moet het wel goed zitten."

'Paar jaar geleden was niemand gekomen'