Dit zijn de belangrijkste verwijten van de inspectie aan Altijd Zorg

Politie meldde zich in november bij 't Ruige Veld in Rolde (foto: RTV Drenthe / Marjolein Lauret)

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bracht in november twee keer een bezoek aan stichting Altijd Zorg op 't Ruige Veld in Rolde. Er is van alles mis, concludeerde inspectie, en zij wil dat Altijd Zorg de zorg overdraagt. De belangrijkste conclusies uitgelicht.

Om tot een oordeel te komen sprak de inspectie met drie cliënten, de administratief medewerker, de verpleegkundige, een externe adviseur, de voorzitter van de raad van bestuur en enkele andere zorgverleners. Ook zag de inspectie cliëntendossiers in en maakte het een rondgang over het terrein van Altijd Zorg.

Medewerker had seksuele relatie met cliënt

Tijdens een van de gesprekken die de inspectie met betrokkenen voerde, werd duidelijk dat een zorgverlener op staande voet is ontslagen vanwege een seksuele relatie met een cliënt. Altijd Zorg had de wettelijke verplichting om dit te melden bij de inspectie, maar heeft dit nagelaten. De relatie kwam aan het licht door app-contacten.

Beleid voor het melden van incidenten en calamiteiten bestond niet, concludeert de inspectie. Zo is een cliënt bij meerdere incidenten betrokken geweest, maar uit het dossier blijkt dat er geen meldingen zijn gemaakt. Volgens de inspectie is de informatie in de dossiers 'minimaal'. Zorgplannen, intakeverslagen en risicotaxaties worden wisselend aangetroffen. Het verloop van het verblijf van cliënten is onnavolgbaar.

Altijd Zorg maakte beloftes niet waar

In haar rapport schrijft de inspectie dat het lastig is om betrouwbare informatie van de instelling te krijgen, bijvoorbeeld over de financiën. Beloftes om informatie op te sturen worden niet opgevolgd en medewerkers geven tegenstrijdige informatie.

Altijd Zorg heeft twee bestuurders. Een van hen is belast met de dagelijkse leiding, de ander neemt de financiering van de zorgaanbieder voor zijn rekening. Als de eerste geld nodig heeft, wordt de tweede gevraagd geld over te maken. Inzage in de boekhouding was voor de inspectie echter niet goed mogelijk omdat een deel daarvan op het privéadres een medewerkster van Altijd Zorg zou zijn. Ook zijn er met de geldstortende bestuurder geen schriftelijke afspraken gemaakt over de voorwaarden van de leningen.

Indicatie cliënten onduidelijk

Door medewerkers is aangegeven dat op 't Ruige Veld 22 cliënten zijn. Van ongeveer 10 cliënten is geen informatie gevonden, terwijl ze wel op het terrein verblijven. Of zij begeleiding krijgen en in welke vorm, is de inspectie niet duidelijk.

De inspectie constateerde ook dat er twee minderjarigen op het terrein verbleven. Na een interventie van Veilig Thuis zijn zij verhuisd naar een woning in Assen.

Kwaliteit personeel onvoldoende

Altijd Zorg heeft zelf bij de inspectie aangegeven dat een aantal medewerkers niet over de vereiste diploma's beschikt. Een adviseur geeft aan dat het rooster op basis van 24-uurszorg altijd een combinatie is van een gediplomeerde en een ongediplomeerde medewerker.

Ook rond medicatieveiligheid is van alles mis. Zo is onbekend welke medicatie en in welke dosering cliënten gebruiken. Ook is er geen controle op de inname van medicatie en een aftekenlijst is niet aanwezig. Fouten rond medicatie worden daarnaast niet geregistreerd.

Beste intenties

Volgens een externe adviseur is Altijd Zorg met de beste intenties gestart, maar bij bestuurders en andere medewerkers was sprake van een grote mate van naïviteit. Een bestuurder zegt dat de organisatie te groot is begonnen.

In een reactie aan de inspectie schrijft Altijd Zorg dat ze 'goede mogelijkheden zien om de dienstverlening voort te zetten door de aanwijzing op te volgen zodat deze past bij de visie'.

