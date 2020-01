Hoe ziet het Drenthe van jouw kleinkinderen eruit?

"Jullie wonen al hoog en veilig en omringd door bossen. Wij willen in ons plan het aantal bossen verdubbelen, maar jullie hebben al veel."

De onderzoekers van de Wageningen University & Research (WUR) onderzoeken de natuur, maar ook bijvoorbeeld de voedsel- en energietransitie. Het hele plan grijpt in elkaar en wat in Drenthe gebeurt kan niet los worden gezien van de rest van het land. Boerenbedrijven komen bijvoorbeeld minder voor en gaan zich vooral concentreren op de meest vruchtbare grond in andere provincies. In Drenthe zou dan het grondwaterniveau omhoog kunnen om de veengronden te beschermen.

Vernatten

Toch zal ook de natuur in dit toekomstbeeld flink op de schop gaan. "Waar je kan vernatten in de winter moet je dat vasthouden. Dennenbomen verdampen heel veel water, dus we moeten toe naar loofbomen en andere natuur die niet zo verdampt, maar tegelijk ook goed is voor de biodiversiteit."

Ook moet er de komende jaren in Drenthe flink bijgebouwd worden. In 2120 telt Nederland naar verwachting 20 miljoen mensen en de onderzoekers zien Drenthe als een prima plek voor al die huizen. "Zet extra woningen op de veiligere, hoge grond. We denken dan bijvoorbeeld aan Brabant maar ook aan plaatsen als Assen of Hoogeveen."

Windmolens

Het klinkt ingrijpend, maar niet alles hoeft anders. Ondanks de vernatting blijft er ruimte voor zandverstuivingen en ook wordt de provincie niet volgebouwd met windmolens, want die worden vooral in de Noordzee gepland. "We gaan zeker meer windmolens zien, maar vooral op zee. Daar is meer wind dan in Drenthe. Er wonen ook minder mensen."

"Dit beeld van Nederland over 100 jaar is geen doembeeld waarin we half onder water liggen en flink naar de kolere gaan. Het is een positief verhaal, dat ook haalbaar is", aldus Baptist. Of het ook echt zo ver komt is aan de politiek.

"Het is een stip op de horizon, maar ook een advies aan de Nederlandse overheid. Om dit soort maatregelen te nemen. Wij onderzoeken de natuur en de klimaatverandering, en denken dat dit de beste oplossing is."