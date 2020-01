Het Pauperparadijs komt deze zomer terug in Veenhuizen

Deze zomer is de theatervoorstelling Het Pauperparadijs opnieuw te zien in Veenhuizen. De producent wilde in eerste instantie 20.000 verkochte tickets om de voorstelling door te laten gaan.

Met 15.000 verkochte kaarten, de oprichting van de stichting Vrienden van Het Pauperparadijs en de positieve inzet van de gemeente, durven regisseur Tom de Ket, schrijfster Suzanna Jansen en producent Wolter Lommerde de stap toch te zetten.

"Fantastisch dat het publiek massaal heeft aangegeven dat ze graag willen dat de voorstelling nog een keer terugkomt door nu al zoveel kaarten te kopen", zegt regisseur Tom de Ket. "Ik beschouw het als een groot compliment dat we dit verhaal nu voor de derde keer in Drenthe kunnen laten zien. De afgelopen maanden waren erg spannend, omdat het een heel grote onderneming op locatie is met hoge kosten, maar we gaan een prachtige zomer tegemoet dit jaar."

90.000 bezoekers

De meeste castleden die eerder meespeelden in Drenthe zijn er komende zomer weer bij. Dragan Bakema zal de rol van Generaal Van den Bosch weer op zich nemen. Myrthe Burger en Steyn de Leeuwe spelen Cato en Teunis. Paul R. Kooij is deze zomer helaas niet beschikbaar. Tom de Ket zal de rol van verteller van hem overnemen. De repetities beginnen op 18 mei.

Het Pauperparadijs is te zien van 3 juni tot en met 9 augustus op de binnenplaats van Het Gevangenismuseum in Veenhuizen. Eerder speelde de voorstelling daar in 2016 en 2017 en trok toen ruim 90.000 bezoekers. In 2018 verhuisde het theaterspektakel over arm en rijk naar Koninklijk Theater Carré.

Het verhaal is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Suzanna Jansen, die ook als dramaturg aan voorstelling is verbonden. Zij tekende het intrigerende verhaal op van haar voorouders, die reisden net als tienduizenden weeskinderen en paupers in de 19e eeuw naar Drenthe om daar een heropvoeding te krijgen. Wat begon als een idealistisch experiment om de armoede uit te roeien, liep uit op een onmenselijk drama.

