Stichting Jarige Job zamelt in Assen cadeaus in voor arme kinderen

Maar om cadeaus weg te geven, moet je ze wel eerst krijgen. Daarom is er in Assen een pop-up-shop geopend in 't Forum waar mensen een cadeautje kunnen brengen.

Burgemeester Marco Out komt als eerste een cadeau brengen en goed voorbeeld doet volgen. Daarna komen er meerdere kinderen iets brengen. Sommigen een cadeau van zichzelf dat ongeopend in de kast lag, anderen hebben iets gehaald bij de speelgoedwinkel. "Als je jarig bent en je krijgt geen cadeau, dan is dat niet leuk", zeggen twee meiden die samen een pakje in de cadeau-box gooien.

De eerste kado's zijn binnen (foto: RTV Drenthe/Ineke Kemper)

In Drenthe, Groningen en Friesland krijgen maandelijks zo'n 700 kinderen een verjaardagsbox van Stichting Jarige Job. Daarin zitten twee cadeautjes, traktaties om uit te delen op school, taartmix om je eigen taart te bakken en natuurlijk kaarsjes om uit te blazen.

Ieder kind verdient een cadeau

"We hopen dat we heel veel cadeaus ophalen, want het kan natuurlijk niet zo zijn dat kinderen letterlijk ziek zijn omdat ze jarig worden. Dat ze niet naar school durven omdat ze niet kunnen trakteren", zegt Steffan Noord van Stichting Jarige Job. Hij is een van de initiatiefnemers van de tijdelijke winkel.

De pop-up-shop is de hele maand januari open. En voor de mensen die te ver van Assen wonen en om iets te brengen en wel een cadeautje over hebben, is er ook een oplossing. Je kan je cadeau gratis meegeven aan de pakketbezorger van PostNL. Het postbedrijf zorgt ervoor dat het cadeau bij Stichting Jarige Job terecht komt.