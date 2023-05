Muggen, muggen en nog eens muggen, een zomer vol muggen in Drenthe

Wat kun je doen?

Smeersels, oliën, de goede oude muggenklapper (of vliegenmepper), tijdschriften, wat is nou eigenlijk het beste wapen in de strijd tegen de mug? "Het allerbeste is het plaatsen van horren voor deuren en ramen", meent de bioloog. "Ook een klamboe over je bed werkt goed, je moet de mug buiten zien te houden, dan heb je er geen last van". En natuurlijk moet je af en toe die bakjes water leeggooien, want dan hebben muggen geen plek voor de eitjes.