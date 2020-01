Lukkien: Een nieuw stadion is cruciaal voor FC Emmen en voor mijn eigen toekomst

"Ik heb nog anderhalf jaar contract bij deze club, dus ik ga niet praten over mijn eigen ambitie. Maar ik kan wel zeggen dat ik in algemene zin een ambitieuze trainer ben. Tot nu toe gaat de ontwikkeling van FC Emmen en de ambitie van Dick Lukkien hand in hand, maar stagneert het aan de ene kant dan kan er altijd een moment komen dat ik me ga afvragen of ik hier nog onderdeel van uit wil blijven maken."

De trainer van de Drentse club doet zijn uitspraken in een openhartig interview in de eerste aflevering van FC Emmen Rood Wit TV donderdagavond.

Naar Spanje

Ook gaat de oefenmeester in op het trainingskamp in Spanje. Morgen vliegt de selectie, net als een jaar geleden, naar Estepona. "Zaak is om daar fysiek weer fit te worden na bijna twee weken rust én ons spel te finetunen, zodat we ook in uitduels gaan brengen wat we in het eigen stadion laten zien. We hebben voor Spanje gekozen omdat we geen risico wilden lopen met het weer. We zitten daar in een uitstekend hotel en de velden zijn uitstekend. Bovendien zijn er veel andere clubs zodat we een goede oefenwedstrijd kunnen spelen. We hebben gekozen voor FSV Mainz en ook bewust op de dinsdagmiddag.

De teruggekeerde Hilal Ben Moussa, die vanmiddag medisch werd gekeurd in het ziekenhuis in Emmen, reist gelijk mee met de selectie. Dat geldt niet voor Jan-Niklas Beste, Matthias Hamrol, Nick Bakker en Wouter Marinus. Anco Jansen is er wel bij in Spanje. "Hij heeft een goede rol in de groep, maar het allerbelangrijkste is dat we verwachten dat hij een volgende stap kan zetten tijdens het trainingskamp", aldus Lukkien.

Ik heb zoveel respect voor hoe we we met z'n allen Kjell hebben proberen te helpen." Dick Lukkien over de meest zware periode in 2019

Als Lukkien terugblikt op het afgelopen jaar dan schieten hem twee bijzondere momenten te binnen. "Het eerste moment is natuurlijk die wedstrijd in Tilburg, toen we ons veilig speelden tegen Willem II en daarna de terugkomst bij het stadion en de laatste wedstrijd in die feestwedstrijd tegen FC Groningen. Een ander moment dat heel veel indruk heeft gemaakt is die hele zware, droevige week rondom het overlijden van de broer van Kjell Scherpen. Er lag een deken over de hele club en ook over de eerste wedstrijd na de uitvaart. Ik heb zoveel respect voor hoe we met z'n allen Kjell hebben proberen te helpen."

Vanzelfsprekend willen we ook weten wat 2020 volgens Lukkien moet brengen. "Dat is heel simpel. Ik hoop dat we het publiek kunnen blijven vermaken, dat we meer punten halen in uitduels natuurlijk en ons uiteraard zo snel mogelijk veilig spelen..."

Bekijk nu online: Het hele interview met FC Emmen trainer Dick Lukkien in Rood Wit TV