Renovatie Ogterop valt duurder uit: totale kosten geraamd op bijna 21 miljoen

Alles wordt duurder. Dus ook de grote renovatie van schouwburg Ogterop in Meppel. Zoals het er nu uitziet, gaat dat net geen 21 miljoen euro kosten. Dat is bijna drie miljoen meer dan in eerste instantie werd verwacht.

De schouwburg in Meppel is aan vervanging toe. Het gebouw is op. Het is na vijftig jaar verouderd, gedateerd, en schiet op meerdere vlakken - waaronder arbotechnisch - tekort en is niet toekomstbestendig. In de afgelopen twee decennia is alleen het hoognodige bouwkundig onderhoud uitgevoerd.