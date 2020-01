Vertrekkende Hoogeveense huisartsen: 'Overheid verzaakt zorgplicht'

Helemaal stoppen doen ze dan ook niet. Wel blijven ze in een andere rol, want Martine Ploeg zwaait vanaf heden de scepter. Ben gaat straks nog twee dagen in de week patiëntenzorg doen en Truus blijft actief in de ouderenzorg. "Alleen het leuke deel doen we straks dus nog," glimlacht Ben.

Want de minder leuke kanten van de huisartsenzorg kent het echtpaar ook maar al tegoed. Steeds meer regels bijvoorbeeld. Minder leuk vinden ze het dat de marktwerking zijn intrede heeft gedaan in de zorg. "We hebben daar in 2006 heel lang tegen geprotesteerd en dat heeft niet geholpen. Er worden steeds meer drempels opgeworpen voor mensen om de zorg te krijgen die ze nodig hebben. Dat is om wild van te worden, soms. Dat zijn dingen die frustreren."

Vrees voor Amerikaanse toestanden

Ben haalt een zeer actueel voorbeeld aan. "Vlak voor de Kerst nog. Een meneer met een tumor ging heel hard achteruit. Voor de kerst is het traditioneel heel druk. Mijn assistentes zijn een halve dag aan het bellen geweest om een goede palliatieve zorg te regelen", vertelt hij.

"Een dag voor kerst kwam de assistente juichend naar me toe: 'we hebben het geregeld, er staat een team klaar!' En toen mocht het niet van de zorgverzekeraar, want de patiënt was niet voor die zorg bij die organisatie verzekerd. Dan spring je uit je vel. Dat is ongelooflijk. Dan is het voor Kerst en dan wil je optimale zorg leveren en dan mag het niet," aldus de pensionerende huisarts.

Hij is dan ook bezorgd over de toekomst wat de verdergaande marktwerking betreft. "Als dit niet verbetert, dan wordt het alleen maar erger en krijgen we Amerikaanse toestanden waarbij een deel van de mensen niet de zorg krijgt die ze nodig hadden. We hadden in Nederland het beste systeem van zorg. Vanuit de hele wereld kwam men naar Nederland om te kijken hoe we het hier hadden geregeld. Het was ook goedkoop. Maar het moest anders. Het moest onder de marktwerking vallen, net als in Amerika", constateert de huisarts.

"Je ziet dat dit nu ook steeds meer gebeurt en dat steeds meer mensen buiten de boot belanden. We hebben ook in Drenthe steeds meer mensen die niet of minder goed zijn verzekerd. En dan gaat het goed zo lang je niet in een ziekenhuis belandt. Maar als je dan ernstig ziek wordt, dan zijn de mogelijkheden minder dan voor de mensen die wel goed zijn verzekerd. Dat is een maatschappij die je niet wilt."

Hoe Amerikaanser, hoe groter de tweedelig in de zorg tussen mensen die wel geld hebben en mensen die geen geld hebben. "Je krijgt dan een groep mensen die alleen nog maar wordt gezien door de huisarts. Als er dan vervolgonderzoek nodig is dat ze zelf moeten betalen, blijven ze ineens weg. Dan zie je ze een half jaar later terugkomen met een vergevorderd probleem waar niets meer aan valt te doen. Dat is een maatschappij waarvan wij denken: dat hoort niet in Nederland," vervolgt hij.

Het kan best anders

Is die marktwerking dan nog wel terug te draaien? "We worden bestuurd door mensen die de zorg goedkoper willen regelen. Ze krijgen ook gelijk. Het kost de overheid minder, want mensen betalen meer zelf of mensen krijgen niet de zorg die ze nodig hebben. Ik vind dat wij als ontwikkelde maatschappij niet zo met onze inwoners om moeten gaan. Ik vind echt dat de overheid zijn zorgplicht verzaakt", klinkt het duidelijk.

"Ik zou heel graag willen dit omkeert. Het is geen kwestie van af kunnen van de marktwerking, maar er vanaf willen. Het kan best. Kijk maar in Zweden, waar de overheid de verzekeraar is. Daar is het voor iedereen goed geregeld," aldus Ben Luten.

Het huisartsenkoppel is trots op het Herstelhotel dat ze hebben opgezet vijf jaar geleden. Daarmee waren ze toen pioniers. "We zijn er trots op dat we deze tussenfase kunnen bieden. Als de zorg in het ziekenhuis is afgelopen en iemand kan nog niet naar huis, dan kunnen ze naar het herstelhotel. We hebben een team van verzorgende, verpleegkundigen, een fysiotherapeut en een diëtist die maakt dat mensen weer beter naar huis kunnen," zegt Truus Luten.

Door de toenemende regelgeving ontstaat er volgens haar een tekort aan bedden, waardoor het UMCG en zelfs instellingen uit het westen de weg naar het Hoogeveense herstelhotel inmiddels goed weet te vinden. Ze zou wensen dat er meer van dit soort plekken waren in het Noorden.

Veel handen schudden

Vandaag krijgen de patiënten de gelegenheid om afscheid te nemen. Dat het druk wordt is wel zeker, want ze waren eerst uitgegaan van een ruimte waar 300 mensen in passen, maar ze zijn voor de zekerheid maar uitgeweken naar een zaal voor 500 personen.

En dan? "Eerst even fysiek een paar maanden afstand nemen van de praktijk om onze opvolger de kans te geven haar weg te vinden voordat we in een andere rol terugkeren," zegt het stel lachend.

De camper staat al klaar. Ze dubben nog even welke kant ze opgaan, richting Noorwegen, waar hun zoon woont, of toch richting het zuiden. Want daar is het de komende maanden toch wat warmer.