Politiebureau Meppel wordt vervangen door politiepost op het Stadhuis

Het politiebureau in Meppel gaat verhuizen. Het pand aan de Eendrachtsstraat is te groot voor de bezetting in de stad. Daarom doet burgemeester Richard Korteland een voorstel om een politiepost te laten huisvesten in het Stadhuis.

"In de huidige politiepost is meer ruimte beschikbaar dan benut wordt. Er staat gewoon een verdieping leeg. Ik kan u melden dat politie en gemeente de intentie hebben uitgesproken om samen dit huisvestingsprobleem op te lossen. Een jas die veel beter past" licht de burgemeester toe.

Eerder kondigde de politie al aan om van de politiebureau's in Zuidwest-Drenthe de locaties in Meppel en Beilen te vervangen door een politiepost. In Beilen was het zelfs enige tijd onduidelijk of er überhaupt een politiepost zou komen. Die komst is inmiddels tussen de gemeente Midden-Drenthe en de politie vastgesteld. Waar de politiepost in Beilen komt te staan is nog steeds niet bekend. Tot die tijd blijft het politiebureau gewoon open.

Bezuinigingsmaatregel

Met de verplaatsing van de bureaus in Zuidwest-Drenthe wordt ongeveer 100.000 euro bezuinigd. In Meppel werken zo'n 45 agenten mensen en volgens de burgemeester zal dat niet veranderen. "Misschien zou je het wat betreft de huisvestingskosten een bezuinigingsmaatregel kunnen noemen, maar in de uitvoering en de diensten die de politie levert niet. Dus qua personeel niet, qua bezetting niet, qua materiaal niet, alleen echt het fysieke kantoor."

Wanneer het politiebureau gaat verhuizen is nog niet bekend. Daarvoor moet het voorstel eerst worden goedgekeurd door de gemeenteraad.