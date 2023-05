Wil Paping uit Roden haalt met lopen Pieterpad 18.000 euro op voor nicht met chronische Lyme

Ze liep marathons. Maar nu ligt Mijntje Perk in bed. Al 4 jaar lang, 24 uur per dag. Ze heeft chronische Lyme. In de Verenigde Staten kan ze daarvoor worden behandeld. Kosten: 25.000 euro. Dat wordt in Nederland niet vergoed.

Om dat geld op te halen, is haar neef Wil Paping uit Roden aan het wandelen geslagen. Vrijdag rondde hij het Pieterpad van zo'n 500 kilometer af in tien dagen. Via crowdfunding hoopt hij zo veel mogelijk geld op te halen. De teller staat momenteel op net geen 18.000 euro.

Het plan was om gemiddeld vijftig kilometer per dag te lopen. Maar Paping heeft tijdens de tocht drie keer zestig kilometer gelopen en een aantal keren 55. "Ook om onvoorziene omstandigheden voor te zijn, mocht het bijvoorbeeld een keer heel slecht weer zijn. De eerste dag moest ik wel zoveel lopen, want ik zou slapen bij een vriend in Zuidlaren en die afstand was 60 kilometer", zegt hij tegen RTV Noord

Flauwgevallen

De tweede dag liep hij dezelfde afstand nog een keer. "Dat was te lang. Het was warm en ik had ook nog eens te weinig gegeten en gedronken." Op de camping aangekomen ging hij eerst maar eens op een bankje zitten. "Toen ik weer opstond zei ik tegen de campingeigenaar: ik denk dat ik ga flauwvallen. Ik ben denk ik een minuutje weg geweest. De campingeigenaar heeft mij weer opgelapt met een paar blikjes cola en een Snicker."

Het was een zware tocht volgens de langeafstandsloper. "Mijn voeten hebben behoorlijk wat te verduren gehad. Ik had vooral veel last van blaren. Wat mij vooral tegenviel was dat ik nergens tijd voor had: opstaan, eten, tent afbreken, lopen, tent opzetten, slapen, dus niet even rustig ergens zitten. Ik had mijn museumjaarkaart meegenomen voor onderweg, maar die had ik net zo goed thuis kunnen laten. Daar had ik geen tijd en energie voor."