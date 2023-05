School De Bron in Nijensleek viert 100-jarig bestaan en gaat terug in de tijd

Het is opvallend stil in de klas en de leerlingen luisteren aandachtig naar de juf. Daar hebben ze zelf wel een verklaring voor. "Omdat als je niet luistert, je een harde tik krijgt", denkt Daniek Pit uit groep 4. "Ja, dan krijg je een tik met een liniaal op je vingers", beaamt Tjallien Visser.

'De plak' is niet de enige straf die vroeger werd toegepast. Zo kregen kinderen in die tijd een ezelsbord omgehangen als ze dom waren geweest of moesten ze in de hoek staan. "We hebben wel uitgelegd hoe dat dan ging, maar we gaan het natuurlijk niet toepassen", lacht Oosterhuis. "Dat past niet meer in deze tijd."

Koekhappen, hinkelen en spijkerpoepen

Gelukkig dus geen pets met een liniaal. Maar wel een heleboel oud-Hollandse spelletjes op het schoolplein. En aan de vrolijke gezichten te zien, lijkt ouderwets hinkelen, koekhappen en spijkerpoepen nog steeds leuk om te doen. Toch vinden de leerlingen het lastig om te kiezen tussen spelletjes van vroeger en die van nu.

"Dat is wel een moeilijke vraag", antwoordt Warner van Gelder uit groep 8. "Ik vind het allebei wel leuk", besluit hij. Klasgenoot Pien de Boer heeft wel een duidelijke voorkeur: "Toch wel buitenspelen. Al is een spel op de laptop ook wel erg leuk."

Over een ander verschil zijn ze het wel met elkaar eens: die klederdracht van vroeger is maar raar. Warner doet morgen zijn bretels niet meer om en Pien ruilt haar klompen graag weer in voor een paar sneakers. "Ik denk niet dat ik dit morgen weer aan doe", zegt Warner.

'Koud en kil'

Hoe leuk zo'n dag als vandaag ook is, toch geeft Oosterhuis liever op de moderne manier les. "Wij ervaren de oude manier als koud en kil. En dat zijn we eigenlijk niet", is ze van mening. "Dan besef ik mij wel hoe goed we het nu voor elkaar hebben. Vooral de vriendelijkheid en de manier waarop we met elkaar omgaan."