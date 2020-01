Burgemeester Hoogeveen: 'Zonder extra zorggeld loopt cultuur gevaar'

Investeringen in Theater De Tamboer, de bibliotheek en andere culturele instellingen in Hoogeveen dreigen niet door te gaan. Dat komt omdat Hoogeveen al veel geld tekort komt op de jeugd- en ouderenzorg. Burgemeester Karel Loohuis roept het Rijk op om snel met extra geld te komen.

Loohuis zei dit tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Hoogeveen. Hoogeveen staat voor grote investeringen in een nieuw cultuurhuis waarbij in elk geval de bibliotheek en Scala centrum voor de kunsten bij De Tamboer worden ondergebracht.

Loohuis brak een lans voor het doorgaan van die investeringen. Loohuis: "Cultuur kost geld. En zonder overheidsinvesteringen en sponsoring kan het niet overeind blijven. We zullen investeringen in onze cultuur moeten blijven doen. Anders ligt verschraling op de loer."

Bodem reserves in zicht

Anderzijds zit Hoogeveen in steeds moeilijker financieel vaarwater. De miljoenentekorten in de jeugdzorg en Wmo van afgelopen jaar moeten niet gevolgd worden door nieuwe tekorten daarin, want anders heeft Hoogeveen aan het eind van het jaar geen geld meer zegt Loohuis.

"Het Rijk heeft 14 miljard over op de Rijksbegroting dus daar zit veel geld en gemeenten komen geld tekort. Het gaat om zulke grote bedragen, dat kunnen we niet oplossen." Volgens Loohuis heeft Hoogeveen het komende jaar 5 tot 6 miljoen extra nodig. "We hebben nu nog reserves, maar die zijn aan het eind van het jaar op."

'Politiek fatsoen nodig'

Loohuis: "We staan aan de vooravond van een toenemende vraag in de jeugdzorg, ouderenzorg en gezondheidszorg door de toenemende vergrijzing. De in mijn ogen doorgeslagen marktwerking in de zorg laat steeds meer nadelen zien." De burgemeester vraagt om 'politiek lef en politiek fatsoen' in Den Haag.

Het verband tussen de sociale sector en de cultuur is wat de burgemeester logisch. Theater De Tamboer en de culturele sector moeten zich daarom zorgen maken. "Ja natuurlijk, als we geen extra geld krijgen en we kunnen niet extra bezuinigen, dan is er geen geld."

