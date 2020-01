Man opgepakt na schietpartij met politie in Paterswolde

Rond 3.15 uur kreeg de politie een melding dat de man zijn vriendin zou hebben mishandeld. Ook zou ze opgesloten zitten in haar huis.

Man en politie schieten op elkaar

Toen agenten in Paterswolde aankwamen, werden zij in de steeg meerdere keren beschoten. De politie schoot daarop terug. Niemand raakte gewond. "Met behulp van een ondersteuningsgroep van de politie kon de verdachte korte tijd later worden opgespoord in een nabijgelegen tuin", aldus de politie.

In de omgeving werd later een wapen gevonden. Dat is in beslag genomen. De vrouw is later ook aangehouden vanwege het vuurwapen. Beiden zijn meegenomen naar het politiebureau.