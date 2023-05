Kamp Schattenberg opnieuw opgebouwd voor theaterstuk

Theaterstuk Aan de andere kant vertelt het verhaal van Molukkers in Nederland. In het derde deel van een drieluik speelt Kamp Schattenberg, het voormalig kamp Westerbork, een belangrijke rol. Het kamp wordt daarom deels nagebouwd.

Het eerste deel werd in 2018 opgevoerd. "Het eerste deel ging over aankomst van Molukkers, het tweede over de acties die ze hadden en het trauma dat er is", zegt theatermaker Kees Botman.

Deel drie van Aan de andere kant (ADAK) gaat over het heden. "East Side Story is het verhaal van Molukkers die twintig jaar in Schattenberg hebben gewoond en naar de wijk in Bovensmilde zijn verhuisd. Daar gaat het over het nu en de toekomst er van."

Kamp Schattenberg

Na de onafhankelijkheid van Indonesië kwamen duizenden Molukse militairen met hun gezinnen naar Nederland. Velen van hen gingen ervan uit dat dit slechts tijdelijk zou zijn. Bij aankomst werden ze ondergebracht in tientallen woonoorden.

Zo'n tweeduizend Molukkers kwamen in Kamp Westerbork terecht, dat werd hernoemd naar Kamp Schattenberg. Ruim twintig jaar bleven veel families in de barakken wonen. Van de oorspronkelijke gebouwen is weinig behouden. Een deel van Schattenberg wordt daarom opnieuw opgebouwd om het Molukse verhaal te vertellen. Dit gebeurt op een weiland pal naast het originele kampterrein.

Voormalig bewoner Anis de Fretes herkent de bouwwerken waaraan druk gewerkt wordt. "Ik denk dat iedereen die Schattenberg kent, weet wat het zijn." Hij wijst naar de schouwburg. "Die had een orkestbak, mooie gedrapeerde gordijnen en coulissen." Ook de school, kerk en badhuis worden nagebouwd.

Herinneringen uit zijn jeugd zijn onderdeel geworden van de voorstelling. Terwijl hij rondloopt legt De Fretes uit waarom hij dit theater van belang vindt. "Ik vind dat de verhalen van ons, van mijn generatie, doorverteld moeten worden", zegt hij. "Onze ouders, de KNIL-vaders en moeders kwamen hier aan en het is best heftig geweest. Ze vertelden ons de verhalen niet over Indonesië, over de Molukken. Wij willen onze verhalen wel vertellen."

Avondvullend theater

Nadat bewoners het kamp uit moesten kwamen zij vaak in woonwijken in de omgeving terecht. Bezoekers van het ADAK-theater komen daar ook terecht. Want hoewel de avond begint tussen de nagebouwde barakken, zijn er meer speellocaties.

"Het is een avondvullend programma, het publiek gaat eerst hiernaartoe en is er anderhalf uur met allemaal kleine scenes, met muziek. Een soort straattheater tussen de herbouwde barakken", zegt theatermaker Botman. "Daarna gaan de bussen naar het festivalterrein Hooghalen, daar is dan lekker eten en drinken. En daarna gaan we nog naar Bovensmilde, daar is echt een theatervoorstelling in de Molukse wijk zoals het nu is."