Meppel verbiedt per direct gebruik lachgas in horeca en tijdens evenementen

"Weg met dat spul," zegt de burgemeester. "Ik wil het hier niet hebben want er gebeuren te veel ongelukken."

Tot nu toe was het gebruik in de gemeente alleen strafbaar op Donderdag Meppeldag, maar straks volgen ook consequenties voor andere evenementen en horeca.

Jongeren

Het zijn volgens de burgemeester vooral jongeren die lachgas gebruiken. Zo heeft hij kinderen van 8 en 9 jaar nog recent de 'partydrug' zien gebruiken. "Tijdens evenementen heb ik dit jaar persoonlijk gezien wat lachgas met mensen en met name met jongeren doet. Het is nog niet in kannen en kruiken, maar ik blijf mijn bevoegdheden als burgemeester inzetten om dit tegen te gaan", vertelt hij.

Het landelijke verbod is volgens Korteland moeilijk om meteen in te voeren omdat er een beroep wordt gedaan op de Opiumwet, waar lachgas straks als drugs wordt bestempeld. "Dat is een extremere manier want dan mag helemaal niets meer en moet je bepaalde uitzonderingen gaan maken. Daar is de politiek nog niet uit, maar tot die tijd vind ik dat gemeenten moeten handelen en dat doen wij op onze manier. Is het kabinet eruit, dan stop ik hier weer mee."

Vergunning kwijt

Horeca en evenementen verliezen hun vergunning of subsidies als zij hun huisregels niet willen aanpassen. "Zo leg ik bij subsidieaanvragen voorwaarden op met betrekking tot het gebruik van lachgas. De horeca zelf speelt hierin ook een belangrijke rol. Ondanks hun aantrekkingskracht op jonge gebruikers van lachgas, zullen ook zij zich aan de regels moeten houden."

Ondernemers kunnen voor het schenden van de regels een boete krijgen, wat 'geen goedkope prent' is. Hoeveel de boete bedraagt laat de burgemeester in het midden.

Assen

Ook in Assen wordt met ingang van het nieuwe jaar gehandhaafd op het gebruik van lachgas. Daar wordt met behulp van een verkoopverbod een beroep gedaan op de Wet Milieubeheer. Aanleiding hiervoor was de toename van gebruik en verkoop van lachgas tijdens de laatste editie van het TT-festival.