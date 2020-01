Bierliefhebbersclub PINT Noord voltooit missie en stopt ermee

Vijfentwintig jaar geleden werd PINT Noord opgericht: een club voor en door liefhebbers van speciaalbier. PINT Noord zag het levenslicht in een tijd dat de keus bestond uit pils of pils. Die tijden zijn veranderd, want nu worden naast pils ook overal IPA's, stouts en porters gedronken. Daarom is de afdeling Noord-Nederland van PINT overbodig geworden en dus stopt de club.

"Neem alleen de stad Groningen: bij EM2 op het Suikerunieterrein zijn jaarlijks twee bierfestivals, in de Martinikerk is een bierfestival en ook Bax Bier organiseert een bierfestival", somt voorzitter Jos Walstra van PINT Regio Noord op tegenover RTV Noord. "Wij hebben onszelf overbodig gemaakt en eigenlijk is dat best wel heel lekker."

De bierwereld is veranderd

Hoe anders zag de bierwereld er een kwart eeuw geleden uit. "Je had bijvoorbeeld in Groningen één slijterij die meer verkocht dan alleen pils, maar vaak waren dat bieren die over de datum waren", zegt Walstra lachend. "De dichtstbijzijnde speciaalbierwinkel stond in Ermelo. Die had vijfhonderd soorten bier op voorraad. Tegenwoordig heeft diezelfde zaak zestienhonderd soorten op voorraad."

Nederland telde in die dagen nog achttien bierbrouwerijen, die vrijwel uitsluitend pils brouwden. Tegenwoordig zijn er in Nederland zevenhonderd bierbrouwerijen die allerlei soorten bier brouwen. De bierwereld kende de afgelopen 25 jaar een revolutie. In die jaren organiseerde PINT in Noord-Nederland ook geregeld bierfestivals op verschillende plekken.

Hoe duurder, hoe lekkerder?

"Dan kwamen toen nog kleine brouwerijen maar wat graag naar ons toe. Michel Ordeman van Jopen uit Haarlem bijvoorbeeld", herinnert Walstra zich. "Die brouwers hebben het steeds drukker gekregen en er komen steeds meer festivals. Daardoor werd het voor ons steeds lastiger om het rond te krijgen."

Hoewel Walstra blij is met de veranderde bierwereld, wordt hij niet overal enthousiast van. "Je ziet nu een hype in heel dure bieren. Het lijkt wel hoe duurder, hoe lekkerder het bier. Maar dat is natuurlijk niet zo. Ook goedkoop craftbeer kan heel goed bier zijn."