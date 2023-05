Verbouwing Collectie Brands in Nieuw-Dordrecht met een jaar uitgesteld

De grootschalige verbouwing van het Museum Collectie Brands schuift een jaartje op. De schop zou eigenlijk op 1 juni de grond ingaan, maar dat wordt nu maart 2024. Het museum richt zich vooralsnog op de verduurzaming van het pand.

Volgens voorzitter Hank Peters van stichting Museum Collectie Brands gaat het om een tactisch besluit. "De hoge energielasten drukken momenteel nogal op onze exploitatie. "Als we gaan verbouwen en uitbreiden dan zullen die uitgaven alleen maar toenemen." Vandaar een pas op de plaats en eerst een verduurzamingsoperatie.

Het pand wordt nul-op-de-meter gemaakt en daarom onder meer voorzien van zonnepanelen, warmtepompen en ledverlichting. Peters verwacht dat alle noodzakelijke ingrepen voor het eind van de zomer zijn afgerond.

De make over van de Zuidoost-Drentse attractie zit al geruime tijd in de pijplijn. De plannen omvatten het verplaatsen van het centraal gelegen museumcafé naar een stuk nieuwbouw aan de noordoostzijde van het museum. Het vernieuwde horecadeel wordt opgetrokken in de vorm van een klassieke koffiemolen. Verder wordt de expositieruimte uitgebreid met een glazen corridor en gaat het museum gebruik maken van virtual en augmented reality.

Gestegen bouwkosten

In 2021 ging het museum nog uit van een investering van 750.000 euro. Door de gestegen bouwkosten is dat bedrag opgelopen naar iets meer dan een miljoen euro. Het museum draagt zelf 4 ton bij aan de metamorfose. Dankzij toezeggingen van fondsen is het restant op anderhalf ton na afgedekt. Het is in dat laatste geval nog wachten op de laatste toezeggingen.

Een gestage daling in de bezoekersaantallen en een alsmaar uitdijende collectie noopten tot de verbouwingsplannen, die eind dit jaar zouden worden afgerond. Het museum heeft de ambitie om door te groeien naar 10.000 bezoekers per jaar. Peters verwacht dat dit jaar volgens begroting te draaien en de verwachte 5000 bezoekers te halen.

Digitaal een gieterij binnenlopen

Binnenkort is het museum een publiekstrekker rijker, verwacht de voorzitter. "Tijdens het Hello Festival maken wij deel uit van het randprogramma. Wij presenteren dan een techniek die bekend staat als immersive reality." Bezoekers lopen in dat geval rond binnen een digitale omgeving die gecreëerd wordt aan de hand van video en driedimensionale effecten.

Immersive experience