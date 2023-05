Eis: anderhalf jaar cel voor Pool die landgenoten in bus gijzelde

Een 39-jarige Poolse man heeft volgens het Openbaar Ministerie (OM) landgenoten en een chauffeur een uur lang in een busje gegijzeld tijdens een rit op de A28. Tegen de man is een celstraf van anderhalf jaar geëist.

De Pool stapte vorig jaar december kort voor 20.00 uur in de bus, die Poolse werknemers in Nederland terug zou brengen naar Polen. Vrijwel direct stapte de man met een mes in de hand naar de chauffeur. Hij dreigde hem en ook de passagiers te doden als er niet werd gedaan wat hij wilde. "Niemand komt hier levend uit de bus", zou de man hebben geroepen.

Een uur lang over de A28

De Pool kwam volgens de passagiers verward over en was onder invloed. Een uur lang raasde de bus met 100 kilometer per uur over de snelweg. De chauffeur mocht niet stoppen, ook niet voor een sanitaire stop waar steeds dringender om werd gevraagd. Na een uur zei de chauffeur tegen de man dat de tank nagenoeg leeg was.

De chauffeur mocht tanken bij een pomp bij Beilen. De bestuurder en de verdachte stapten uit en liepen naar de tankshop. De chauffeur greep zijn kans, draaide zich om en rende terug naar de bus. Hij reed met de bus en de inzittenden het terrein weer af. De man met het mes en rugtas keek hem na.

Drank en drugs

De man werd aangehouden nadat een medewerkster van de shop de politie belde, omdat zij een man met een mes binnen zag wandelen. Uit het bloedonderzoek bleek dat de man alcohol en drugs had gebruikt. Vermoedelijk verkeerde hij daardoor in een psychotische toestand.

In de gevangenis leek de man ook te kampen met wanen. Volgens deskundigen komt dit voort uit middelengebruik. Er is geen duidelijk beeld over het psychisch sociaal functioneren van de man. Dat de man tijdens de busrit in verwarde toestand verkeerde, is aan hemzelf te danken, zei de officier van justitie. "Hij koos er zelf voor om drank en drugs te gebruiken."

Geen strafblad in Nederland

De Pool heeft in Nederland geen strafblad. Dat is volgens de officier van justitie niet zo verwonderlijk, de man was amper twee maanden geleden aangekomen. In Polen is hij wel met Justitie in aanraking geweest. De advocaat van de Pool vroeg de rechtbank meer rekening te houden met de psychische gesteldheid van de man ten tijde van de rit.