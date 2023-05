Stellingwerf schrikt van verhalen: 'Ouders zien door fouten hun kinderen niet meer'

Dat zegt Kim Stellingwerf uit Hoogeveen. Onlangs deed ze bij RTV Drenthe haar verhaal over haar scheiding, en vooral hoe zij alles kwijtraakte door de mediator. Die begeleidde het proces rond haar scheiding in 2021. De uitkomst was dat ze niets overhield. Volgens Stellingwerf is het grote probleem dat mediators geen opleiding nodig hebben en niet aangesloten hoeven te zijn bij een register.

Topje van de ijsberg

Stellingwerf deed een oproep aan mensen om zich te melden, als ze zich herkennen in het verhaal. "Zo kunnen we samen een vuist maken." Stellingwerf is niet alleen geschokt van de verhalen die ze inmiddels heeft gekregen, maar ook van de hoeveelheid. "Nee dit had ik niet verwacht. Ik had op achtergrond al wat onderzoek gedaan. Ik dacht dat ik misschien het topje van ijsberg zou zijn. Maar dat ik zo snel zo veel reacties zou krijgen, had ik zeker niet verwacht. Ik kan bijna niet eens meer bijhouden zoveel reacties heb ik gekregen. In twee dagen tijd waren er al veertig reacties."