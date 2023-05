Molen in Rolde kan bijna weer draaien

Het is een klus van jewelste, maar de molen in Rolde heeft twee nieuwe roeden. Vier maanden later dan gehoopt, lijkt de molen niet langer op een 'peperbus'.

Werkzaamheden lopen uit

De gemeente Aa en Hunze is eigenaar van de molen en hoopte dat de klus zo'n twee maanden in beslag zou nemen. "Persoonlijk had ik al wel door dat dat niet zou lukken", lacht Wilms. Toch is zes maanden hem vrij gortig. "Zeker omdat ik hier wel iedere zaterdag mijn winkeltje opendoe. Dan is het fijn dat de molen draait én maalt. Want we hebben het hier over een nog werkende molen."