Inwoners Hoogeveen mogen meedenken over nieuwe burgemeester

Tot en met 23 mei kunnen inwoners een online vragenlijst invullen. Op verschillende plekken zijn ook papieren vragenlijsten in te vullen, zoals in buurt- en dorpshuizen, de bibliotheek en bij het raadhuis. Het vragenformulier komt ook in de Hoogeveensche Courant.

Hoogeveners kunnen laten weten of ze een 'enthousiaste vernieuwer' of juist een 'stabiele factor' willen, of de burgemeester formeel of informeel moet zijn en of de nieuwkomer strikt onpartijdig is of juist ergens voor staat. Ook zitten er twee open vragen in, waaronder de laatste vraag: 'Als je de burgemeester van gemeente Hoogeveen één plek in de gemeente zou kunnen laten zien, welke plek zou dit dan zijn en waarom?'