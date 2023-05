Bewoners Kloosterveen in Assen dienen plan in voor nieuwe ontsluitingsweg N371

In het plan van de bewoners blijft ook de oversteekplaats via de Polweg bestaan. Die loopt dan ook over de N371. Zodat het Pelinkbos en Baggelhuizerplas op loopafstand blijven vanuit de wijk. Om een duidelijk beeld te geven hebben de initiatiefnemers ook een animatievideo gemaakt. Die is hier te bekijken.

'Niet doorgerekend'

Dit plan is zelf bedacht door de bewoners, vertelt woordvoerder en bewoner Scholte Strikwerda. "We hebben het niet laten doorrekenen, maar gewoon ons gezonde verstand gebruikt en dit gemaakt. Er zijn wel metingen over verkeersbewegingen, maar die zijn van net na de coronatijd. Dus die cijfers zijn niet meer helemaal representatief."

Ook hebben de initiatiefnemers nog geen idee wat het gaat kosten, maar dat het meer geld kost dan het plan van de gemeente denkt Strikwerda wel. "Want er moet meer gedaan worden dan alleen twee rijstroken toevoegen. Maar wij vinden dat de gemeente het in één keer goed moet aanpakken en niet in een latere fase pas gaat nadenken."

Dat de uitvoering van het plan in meerdere fases gaat, vindt Strikwerda geen probleem. "Maar het plan moet wel in één keer goed zijn. Want die rotonde is echt gevaarlijk. Met ons plan is de doorstroom van de hoeveelheid verkeer veel makkelijker."

Nog geen reactie

Strikwerda heeft het plan eind vorige week naar de gemeente gestuurd, maar wacht nog op reactie. Toch wilden de bewoners het plan tijdig bij de gemeente hebben liggen. Zodat het meegenomen kan worden tijdens de bewonersbijeenkomst volgende week maandag in het Van der Valk Hotel in Assen.

Strikwerda is wel bang dat de gemeente het plan gaat afschieten. "Want dat is heel makkelijk, omdat het planologisch niet onderbouwd is. Maar vanuit de gemeente hebben wij nog geen alternatieven gezien. Dus we hopen gewoon dat ze ons plan maandag meenemen tijdens de bijeenkomst."

Meerdere wegen naar Rome

"Wat wij hiermee willen zeggen tegen de gemeente is dat er meerdere wegen naar Rome leiden. Zodat we vanuit deze plannen kunnen gaan praten en samen tot een oplossing komen waar iedereen tevreden mee is", sluit Strikwerda zijn verhaal mee af.