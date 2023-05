Wolf heeft nog geen invloed op aantal reeën in Drenthe

Crasborn vindt dat faunabeheer meer op maat moet worden gedaan. "We zullen wel rekening moeten houden met de aanwezigheid van de wolf. Dat is maatwerk. Het is heel lokaal van welk dier er hoeveel rondlopen. Dat heeft een 'lerend beheer' nodig. Je kunt op basis van indicatieve cijfers faunabeheerbeleid maken, maar je kunt ook gaandeweg het jaar aanpassen hoeveel dieren je afschiet op basis van de effecten die je ziet. Na zeven jaar aanwezigheid van de wolf zijn die effecten nog steeds niet helemaal duidelijk."

Recent werd een exmoorpony van wolvenconsulent Jaap Mekel door een wolf gepakt. Welke les kunnen natuurbeheerders daaruit leren? "Als kalveren voor begrazing onbeschermd staan in een natuurgebied, dan is dat wolvenvoedsel. Een paar wolven kunnen makkelijk een kalf aan. Een grote roedel kan zelfs ook een volwassen dier aan. Dus in gebieden waar geen beschermende maatregelen worden genomen, ga je wel conflicten krijgen tussen die dieren en de wolf."

Wolfwerend raster deeloplossing

Maar alles afrasteren is toch ook niet de oplossing? Dat is in ieder geval wat gedeputeerde Henk Jumelet al tijden roept: We willen niet alle dieren in Drenthe achter wolfwerende rasters. "We zijn juist bezig met ontsnipperen en creëren van aaneengesloten, robuuste natuur. Van schapenhouders begrijp ik het dat ze die omheiningen plaatsen. Maar overal wolfwerende rasters zetten met veel stroom er op in natuurgebieden is niet wat we willen. Een conclusie voor natuurbeheerders kan zijn dat er andere vormen van natuurbeheer nodig zijn. Of je moet accepteren dat er af en toe een dier wordt gepakt", zo zegt Crasborn.

Begrazing door grote runderen noemt hij heel mooi. "Er zijn geen mensen of machines bij nodig en de uitstoot van stikstof is te verwaarlozen. Dat is dus wat je zou willen maar wat niet altijd meer kan."

Als voorbeeld noemt hij De Hoge Veluwe. "Daar werd de heide open gehouden door de moeflons. Die deden dat waanzinnig goed. De moeflons zijn allemaal verdwenen buiten de rasters om. De beheerders hebben daar een behoorlijke uitdaging. Ze zullen moeten omschakelen. En dat geldt ook voor Drenthe. Beheerders zullen moeten gaan nadenken hoe het anders kan."

Afschot niet ideaal

Moeten we de wolf dan maar afschieten, zoals door Drenthe en andere provincies wordt bepleit? "Op termijn kan het een oplossing zijn. Maar afschieten is wel ingewikkeld. Want de sociale structuur van een roedel is wel heel complex. Als je schieten op wolven verkeerd uitvoert, maak je het probleem alleen maar erger. Dan krijg je meer zwervers hier", zo zegt Crasborn.

"Europees gezien zijn er juridisch wel mogelijkheden. De beschermde status is niet het probleem. In deelstaten van Duitsland, Polen en Oostenrijk wordt in beperkte mate al op wolven geschoten. In Zweden zelfs al op grote schaal. Je zult juridisch moeten onderbouwen waarom je een wolf afschiet. Ik zie niet welk wettelijk kader een reden kan zijn om een wolf in Nederland te doden", vervolgt hij.

Huidige schade gering

Op dit moment is er volgens hem nog geen enkele aanleiding om de wolf af te schieten. "De schade door de wolf was afgelopen jaar 50.000 euro. Dat is 0,13 procent van de totale faunaschade. Los van de emotionele schade is dat geen juridische grond om een wolf af te schieten. Ik geloof nooit dat een rechter daar in mee gaat. De gans is goed voor 30 miljoen euro schade."