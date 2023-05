Ook in Annen wordt titel Feyenoord gevierd: 'En vanavond spoel ik alles nog een keer terug'

Dat de Nederlandse topclubs door het hele land fans hebben, wordt vaak echt zichtbaar als aan het eind van het seizoen de knikkers worden verdeeld. Zo pakte Feyenoord gisteren de zestiende landstitel in de historie en dat zorgde ook in Drenthe voor gejuich. Bij één woning in Annen specifiek.

Want dat Sjaak van Bastelaar Feyenoord-supporter is, daar doet hij niet zo moeilijk over. Aan de gevel van zijn huis wappert sinds zondagochtend een vlag van de Rotterdamse club. En Sjaak was er vandaag ook dolgraag bij geweest op de Coolsingel om het landskampioenschap mee te vieren. "Maar er moet ook gewerkt worden", verontschuldigt hij zich. Z'n tongval verraadt meteen dat hij Rotterdamse roots heeft en daarmee is ook z'n liefde voor Feyenoord te verklaren.

Pokkeneind

"Ik kon vroeger vanuit m'n slaapkamertje het gejuich en geschreeuw uit De Kuip horen, dan word je een beetje besmet hè", zegt hij vanochtend voor de televisie. Want hij mag de huldiging van de kersvers landskampioen op de Coolsingel dan wel niet fysiek bij kunnen wonen; voor de televisie wil hij er niets van missen. "Misschien had ik er wel bij kunnen zijn, maar dan had ik zo vroeg weg gemoeten. Het is echt een pokkeneind. Vreemd genoeg is de reis van Annen naar Rotterdam altijd korter dan andersom", lacht hij.