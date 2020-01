Het bijzondere hunebed bij Loon op doek

Het hunebed bij Loon is op doek vastgelegd door Johan Dijkstra (1896-1978). Hij was een bekende Groningse schilder en in 1918 medeoprichter van kunstenaarsvereniging De Ploeg. Dijkstra doet vooral in Groningen inspiratie op voor zijn schilderijen, tekeningen, houtsneden, etsen en glas-in-lood ontwerpen. Maar af en toe maakte hij een uitstapje naar Drenthe. Het is onbekend wanneer hij het schilderij van het hunebed bij Loon heeft gemaakt.

Bijzonder hunebed

Het hunebed staat er nog precies zo bij als dat het op het doek is afgebeeld. "Je ziet eigenlijk heel weinig verschil," vertelt Jori Wolf van Staatsbosbeheer.

Volgens Wolf is het hunebed bijzonder, omdat hij bijna compleet is. "Je ziet de draagstenen met de dekstenen erop, maar de kransstenen liggen er ook nog omheen. Dat maakt dit hunebed wel heel erg speciaal."

Hunebed bij Loon in 2019 (foto: RTV Drenthe)

Pingoruïne

Hunebedden liggen vaak op karakteristieke plekken. Dit hunebed ligt bij een veentje. "Dat is een pingoruïne en dat zijn vaak de plekken waar mensen vroeger naartoe trokken. Je vindt daar vaak archeologische sporen."

Het enige verschil tussen het schilderij en het huidige landschap is dat er een paar bomen zijn weggehaald. Dit is gedaan om de relatie tussen de pingoruïne en het hunebed zichtbaar te maken.

Wolf denkt dat het landschap er over veertig jaar nog precies zo uitziet. "Het hunebed is natuurlijk beschermd. Het is een rijksmonument. Het is een van de mooiste plekken binnen het Nationaal Park Drentsche Aa. Ik hoop dat deze plek blijft zoals het nu is."

Barbizon van het Noorden

Het schilderij maakt deel uit van de tentoonstelling Barbizon van het Noorden in het Drents Museum, die van 24 november 2019 tot en met 22 maart 2020 te bezoeken is. Je ziet hier werk van grote kunstenaars uit de negentiende en twintigste eeuw die de natuur van Drenthe ontdekten en in schilderijen vereeuwigden.

Kunstwerken van onder meer Israëls, Mesdag en Van Gogh laten de unieke eigenschappen van Drenthe zien. Het Drents Museum werkt voor deze tentoonstelling samen met Stichting Het Drentse Landschap.

