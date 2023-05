Geweld in woning Emmen, man met Belgisch accent gezocht

Een bewoner van een woning aan de Hoofdstraat in Emmen heeft gisteravond twee mannen van zich afgeslagen in zijn eigen woning. Twee mannen intimideerden en bedreigden hem en gingen er vervolgens vandoor, meldt de politie.

Wat er zich precies binnen heeft afgespeeld is ook voor de politie nog onduidelijk. Een woordvoerder laat weten dat er 'uitvoerig onderzoek' wordt gedaan.

Bezoek

Wat wel duidelijk is, is dat er rond 22.30 uur een melding binnenkwam van een verdachte situatie. Volgens de politie had de bewoner afgesproken met een man in zijn woning. Een uur later verliet de bezoeker de woning om 'iets uit zijn auto te halen'. Even later kwam de bezoeker terug met een tweede man, waarna de intimidaties en bedreigingen begonnen.

"De bewoner wist ze van zich af te slaan", zegt de woordvoerder. "De twee mannen zijn gevlucht via de brandtrap, de bewoner heeft ons toen ingeschakeld. De intenties van de mannen zijn nog onduidelijk."

Belgisch accent

De politie tast nog in het duister over de verdere vluchtroute van het tweetal, ook is niet duidelijk of er daadwerkelijk een auto buiten stond waar de eerste bezoeker iets uit wilde halen. Over de relatie tussen de bewoner en het tweetal kan de politie nog niets zeggen. "Dat moet blijken uit de gesprekken."