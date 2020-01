Buurt geschrokken na schietpartij Paterswolde: 'Er lagen kogels naast mijn auto'

Van der Tuin woont direct naast de steeg waar vannacht een schietpartij is geweest met politie. De politie kwam rond 03:15 uur af op een melding van huiselijk geweld in een huis in de straat. Toen ze rond het huis liepen, werden de agenten plotseling meerdere keren beschoten. De politie schoot daarop terug.

Handen omhoog

"Ik hoorde opeens allemaal knallen en daar werd ik wakker van," zegt Van der Tuin. "Handen omhoog, werd er geroepen. Het was net een slechte film."



Ook de buren aan de andere kant van het huis werden wakker van het lawaai. Alex (19) "Ik keek boven door het raam en zag een politieman met een geweer in zijn hand. Verder werd er overal in de straat geschenen met zaklampen."



"Ik keek de straat in en zag net de arrestatie van de man die ze hebben moesten", zegt mevrouw Lamers, die met haar hondje naast Alex woont. "Ik hoop dat ze heel goed onderzoeken wat daar aan de hand is."

Veel impact op agenten

Toen de agenten vannacht aankwamen in de Hayo Hindriksstraat, gingen ze eerst in gesprek met een vrouw in de woning. Zij zou mishandeld zijn. In de woning was verder niemand aanwezig. Daarop wilden de agenten in de achtertuin kijken.



Toen er op de agenten werd geschoten, schoten zij terug. "Mijn collega's zijn zeer geschrokken", zegt politiewoordvoerder Paul Heidanus. "Dat heeft enorme impact. Je doet het werk om mensen te helpen en dan word je hier mee verrast. Dit had heel anders kunnen aflopen." Bij de actie raakte niemand gewond.



Er is een extra politieteam opgeroepen dat uiteindelijk de schutter heeft opgepakt. Ook de vrouw werd opgepakt, omdat er een vuurwapen in het spel is. De politie sluit niet uit dat in het huis meer vuurwapens zijn. Of de verdachte vaker met politie in aanraking is geweest kan Heidanus niet zeggen.

Rustige buurt

Volgens de bewoners van de Hayo Hindriksweg is het normaal een rustige buurt. Van der Tuin: "Het is bizar. Ik woon hier al tien jaar en er gebeurt nooit wat. Dan is dit wel schrikken."

